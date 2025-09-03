https://1prime.ru/20250903/iran-861722145.html
Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО
Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО - 03.09.2025, ПРАЙМ
Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО
Шестьдесят депутатов парламента Ирана потребовали от главы МИД Аббаса Аракчи выхода исламской республики из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T16:47+0300
2025-09-03T16:47+0300
2025-09-03T16:47+0300
политика
иран
сша
германия
дональд трамп
оон
мид
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861721979_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_89824104d7fb8c693baab86c6cdc26c3.jpg
ТЕГЕРАН, 3 сен - ПРАЙМ. Шестьдесят депутатов парламента Ирана потребовали от главы МИД Аббаса Аракчи выхода исламской республики из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и прекращения переговоров с США по иранской ядерной программе, сообщает агентство Nour News. "Было зачитано обращение депутата от города Решт Мохаммада-Резы Ахмади и еще 59 депутатов к министру иностранных дел о необходимости выхода из ДНЯО и выходе из переговоров с США и генеральным секретарем МАГАТЭ", - говорится в сообщении. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года. Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://1prime.ru/20250902/programma-861649496.html
иран
сша
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861721979_312:0:2187:1406_1920x0_80_0_0_212b51fdf3058b39860a9de4840b1c39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, германия, дональд трамп, оон, мид, магатэ
Политика, ИРАН, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, ООН, МИД, МАГАТЭ
Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО
Nour News: парламент Ирана потребовал от главы МИД Аракчи выхода из ДНЯО
ТЕГЕРАН, 3 сен - ПРАЙМ. Шестьдесят депутатов парламента Ирана потребовали от главы МИД Аббаса Аракчи выхода исламской республики из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и прекращения переговоров с США по иранской ядерной программе, сообщает агентство Nour News.
"Было зачитано обращение депутата от города Решт Мохаммада-Резы Ахмади и еще 59 депутатов к министру иностранных дел о необходимости выхода из ДНЯО и выходе из переговоров с США и генеральным секретарем МАГАТЭ", - говорится в сообщении.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года.
Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В ЕС назвали условие для решения вопроса по ядерной программе Ирана