Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО

ТЕГЕРАН, 3 сен - ПРАЙМ. Шестьдесят депутатов парламента Ирана потребовали от главы МИД Аббаса Аракчи выхода исламской республики из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и прекращения переговоров с США по иранской ядерной программе, сообщает агентство Nour News. "Было зачитано обращение депутата от города Решт Мохаммада-Резы Ахмади и еще 59 депутатов к министру иностранных дел о необходимости выхода из ДНЯО и выходе из переговоров с США и генеральным секретарем МАГАТЭ", - говорится в сообщении. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года. Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

