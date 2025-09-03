Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне у Канар - 03.09.2025
https://1prime.ru/20250903/ispaniya-861740206.html
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне у Канар
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне у Канар - 03.09.2025, ПРАЙМ
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне у Канар
Нелегальные мигранты из Африки, направлявшиеся к Канарским островам, устроили массовую резню на борту судна, пишет Daily Mail. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T23:39+0300
2025-09-03T23:39+0300
в мире
испания
европа
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848255339_0:74:3296:1928_1920x0_80_0_0_961b5f829e5c73e0352adb316604a4e3.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Нелегальные мигранты из Африки, направлявшиеся к Канарским островам, устроили массовую резню на борту судна, пишет Daily Mail."Мигранты, найденные мертвыми возле Канарских островов, были убиты и выброшены за борт после того, как переполненное судно застряло в море", — говорится в материале.Согласно изданию, судно с приблизительно 320 нелегальными мигрантами запуталось в сетях на пути в Испанию и застряло в море на две недели. Некоторая часть пассажиров решилась на убийство других, пытаясь выжить, из-за ограниченных запасов воды и продовольствия. Сообщается, что они договорились между собой и обвинили своих жертв в краже воды и колдовстве. Береговая гвардия смогла спасти 251 человека. Позже испанская полиция задержала более 20 из них по подозрению в причастности к насильственным действиям против погибших пассажиров. Южный берег Испании, включая Андалусию и Канарские острова, остается одним из основных путей незаконной миграции в Европу. В конце декабря 2024 года правозащитная организация Caminando Fronteras, занимающаяся наблюдением за миграционными маршрутами, сообщила, что около 10,5 тысячи человек погибло в 2024 году на границах Испании, что стало самым трагическим показателем в истории. Отмечалось, что наибольшее число жертв было зафиксировано на морских маршрутах, ведущих к Канарским островам, где погибло примерно 9,7 тысячи человек. Этот путь остается одним из самых опасных в мире для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.
https://1prime.ru/20250825/ssha-861236204.html
https://1prime.ru/20250819/ssha-860943147.html
испания
европа
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848255339_314:0:2982:2001_1920x0_80_0_0_8c9e5842516ea203b92e1a4683b2d551.jpg
1920
1920
true
в мире, испания, европа, африка
В мире, ИСПАНИЯ, ЕВРОПА, АФРИКА
23:39 03.09.2025
 
Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне у Канар

Daily Mail сообщила о гибели при странных обстоятельствах 69 мигрантов в Испании

© РИА Новости . Василий Журавлев | Перейти в медиабанкКанарские острова
Канарские острова - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Канарские острова. Архивное фото
© РИА Новости . Василий Журавлев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Нелегальные мигранты из Африки, направлявшиеся к Канарским островам, устроили массовую резню на борту судна, пишет Daily Mail.
"Мигранты, найденные мертвыми возле Канарских островов, были убиты и выброшены за борт после того, как переполненное судно застряло в море", — говорится в материале.
Американские флаги - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
СМИ: США потратят на борьбу с мигрантами 100 млн долларов
25 августа, 22:48
Согласно изданию, судно с приблизительно 320 нелегальными мигрантами запуталось в сетях на пути в Испанию и застряло в море на две недели. Некоторая часть пассажиров решилась на убийство других, пытаясь выжить, из-за ограниченных запасов воды и продовольствия. Сообщается, что они договорились между собой и обвинили своих жертв в краже воды и колдовстве.
Береговая гвардия смогла спасти 251 человека. Позже испанская полиция задержала более 20 из них по подозрению в причастности к насильственным действиям против погибших пассажиров.
Южный берег Испании, включая Андалусию и Канарские острова, остается одним из основных путей незаконной миграции в Европу. В конце декабря 2024 года правозащитная организация Caminando Fronteras, занимающаяся наблюдением за миграционными маршрутами, сообщила, что около 10,5 тысячи человек погибло в 2024 году на границах Испании, что стало самым трагическим показателем в истории. Отмечалось, что наибольшее число жертв было зафиксировано на морских маршрутах, ведущих к Канарским островам, где погибло примерно 9,7 тысячи человек. Этот путь остается одним из самых опасных в мире для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.
В США показали депортированных украинских мигрантов
19 августа, 20:50
В США показали депортированных украинских мигрантов
19 августа, 20:50
 
В миреИСПАНИЯЕВРОПААФРИКА
 
 
