Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне у Канар

2025-09-03T23:39+0300

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Нелегальные мигранты из Африки, направлявшиеся к Канарским островам, устроили массовую резню на борту судна, пишет Daily Mail."Мигранты, найденные мертвыми возле Канарских островов, были убиты и выброшены за борт после того, как переполненное судно застряло в море", — говорится в материале.Согласно изданию, судно с приблизительно 320 нелегальными мигрантами запуталось в сетях на пути в Испанию и застряло в море на две недели. Некоторая часть пассажиров решилась на убийство других, пытаясь выжить, из-за ограниченных запасов воды и продовольствия. Сообщается, что они договорились между собой и обвинили своих жертв в краже воды и колдовстве. Береговая гвардия смогла спасти 251 человека. Позже испанская полиция задержала более 20 из них по подозрению в причастности к насильственным действиям против погибших пассажиров. Южный берег Испании, включая Андалусию и Канарские острова, остается одним из основных путей незаконной миграции в Европу. В конце декабря 2024 года правозащитная организация Caminando Fronteras, занимающаяся наблюдением за миграционными маршрутами, сообщила, что около 10,5 тысячи человек погибло в 2024 году на границах Испании, что стало самым трагическим показателем в истории. Отмечалось, что наибольшее число жертв было зафиксировано на морских маршрутах, ведущих к Канарским островам, где погибло примерно 9,7 тысячи человек. Этот путь остается одним из самых опасных в мире для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

