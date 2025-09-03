СМИ: Италия не потратит средства НАТО на строительство моста с Сицилией

https://1prime.ru/20250903/italiya-861713201.html

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Правительство Италии не будет использовать средства НАТО для строительства соединяющего материковую часть страны с Сицилией моста стоимостью 13,5 миллиарда евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на министерство инфраструктуры. В конце июня издание Politico сообщило, что власти Италии намерены осуществить проект по строительству моста с Сицилией за счет оборонных статей бюджета, которые по новым правилам должны достичь 5% от ВВП. Как сообщает агентство, во вторник американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в своем интервью на стратегическом форуме в городе Блед в Словении высказался против идеи тратить средства Североатлантического альянса на строительство моста. "Государство уже полностью покрыло затраты на мост и не планирует тратить на это средства для обороны. Сейчас возможное использование ресурсов НАТО не стоит на повестке дня, и что самое важное, не является обязательным. Проект не обсуждается", - передает агентство со ссылкой на министерство инфраструктуры Италии. На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.

