Юрист рассказала, когда россиянам нужно заплатить имущественные налоги - 03.09.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала, когда россиянам нужно заплатить имущественные налоги
2025-09-03T03:42+0300
2025-09-03T03:42+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россиянам необходимо до 1 декабря заплатить имущественные налоги за прошлый год, нарушение срока выплаты грозит гражданам РФ начислением пени, рассказала РИА Новости юрист, партнер юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Юлия Замятина. Как напомнила юрист, уже в сентябре налогоплательщики начинают получать уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС). "В уведомления включаются имущественные налоги за прошлый год - транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. Все они рассчитываются автоматически, исходя из данных, которые передают в налоговую инспекцию банки, Росреестр, ГИБДД и другие ведомства. Срок их уплаты установлен единый - до 1 декабря. Если просрочить, начнут начисляться пени", - рассказала Замятина. Кроме того, гражданам РФ осенью нужно заплатить налог на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам и счетам, начисленным за 2024 год, добавила юрист. "Важно помнить, что облагается налогом только тот процентный доход, который превышает сумму процентов, рассчитанную как произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в 2024 году, то есть 21%. Соответственно, если процентный доход по итогам 2024 года превысил 210 тысяч рублей, то ФНС добавит в уведомление налог с суммы превышения, уплатить который нужно также до 1 декабря", - подчеркнула Замятина. Как отметила юрист, если в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за прошлый год был указан НДФЛ к уплате, то срок исполнить эту обязанность наступил еще 15 июля. "У тех, кто не успел оплатить налог в срок, начисляются пени на сумму задолженности (неуплаченного налога). Погасить задолженность можно путем пополнения баланса по единому налоговому счёту, средства списываются автоматически в счет погашения задолженности", - предупредила Замятина.
03:42 03.09.2025
 
