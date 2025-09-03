https://1prime.ru/20250903/kallas-861719315.html

Каллас озвучила планы ЕС по наращиванию расходов на оборону

Каллас озвучила планы ЕС по наращиванию расходов на оборону - 03.09.2025, ПРАЙМ

Каллас озвучила планы ЕС по наращиванию расходов на оборону

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T16:03+0300

2025-09-03T16:03+0300

2025-09-03T16:03+0300

экономика

европа

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро. "Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня", - сказала она, выступая на конференции по обороне и безопасности.

https://1prime.ru/20250902/oborona-861636283.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, кая каллас, ес