Каллас озвучила планы ЕС по наращиванию расходов на оборону - 03.09.2025
Каллас озвучила планы ЕС по наращиванию расходов на оборону
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро. | 03.09.2025
2025-09-03T16:03+0300
2025-09-03T16:03+0300
экономика
европа
кая каллас
ес
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро. "Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня", - сказала она, выступая на конференции по обороне и безопасности.
европа
ПРАЙМ
2025
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
ПРАЙМ
европа, кая каллас, ес
Экономика, ЕВРОПА, Кая Каллас, ЕС
16:03 03.09.2025
 
Каллас озвучила планы ЕС по наращиванию расходов на оборону

Каллас: страны ЕС к 2031 году нарастят оборонные расходы на два триллиона евро

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро.
"Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня", - сказала она, выступая на конференции по обороне и безопасности.
В ЕС отметили эффективность оборонных расходов России и Китая
Вчера, 11:38
 
Экономика ЕВРОПА Кая Каллас ЕС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
