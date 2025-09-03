https://1prime.ru/20250903/kallas-861719315.html
Каллас озвучила планы ЕС по наращиванию расходов на оборону
Каллас озвучила планы ЕС по наращиванию расходов на оборону - 03.09.2025, ПРАЙМ
Каллас озвучила планы ЕС по наращиванию расходов на оборону
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T16:03+0300
2025-09-03T16:03+0300
2025-09-03T16:03+0300
экономика
европа
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро. "Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня", - сказала она, выступая на конференции по обороне и безопасности.
https://1prime.ru/20250902/oborona-861636283.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, кая каллас, ес
Экономика, ЕВРОПА, Кая Каллас, ЕС
Каллас озвучила планы ЕС по наращиванию расходов на оборону
Каллас: страны ЕС к 2031 году нарастят оборонные расходы на два триллиона евро
БРЮССЕЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро.
"Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня", - сказала она, выступая на конференции по обороне и безопасности.
В ЕС отметили эффективность оборонных расходов России и Китая