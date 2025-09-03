https://1prime.ru/20250903/katyrin-861679320.html

Катырин: закон о семейном предпринимательстве может быть принят в 2026 году

Катырин: закон о семейном предпринимательстве может быть принят в 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Закон о семейном предпринимательстве может быть принят в следующем году, на всех уровнях есть понимание важности семейного предпринимательства для социально-экономического и демографического развития страны, заявил РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. "Мы активно взаимодействуем с Государственной Думой и Советом Федерации по вопросу закрепления понятия "семейное предприятие" на федеральном уровне", - сказал он, добавив, что есть понимание важности семейного предпринимательства для социально-экономического и демографического развития страны, необходимости его законодательного определения отдельно по примеру социального предпринимательства. "Надеюсь, что в следующем году такой закон будет принят – о его важности свидетельствует региональный опыт. На этом уровне законотворческий процесс идет более активно – уже в 22 субъектах РФ понятие "семейное предприятие" законодательно закреплено", - подчеркнул собеседник агентства. В 11 из них это сделано в виде отдельных законов, а в остальных внесены соответствующие изменения в действующие законы, регулирующие малое и среднее предпринимательство, уточнил Катырин. "Это говорит о том, что на местах семейные предприятия считают важной точкой социально-экономического и демографического роста, особенно на уровне малых городов и сельской местности. Ведь они создают новые рабочие места, привлекают инвестиции, честно платят все налоги, ведут социальную и благотворительную деятельность, формируют настоящие бизнес-династии", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

