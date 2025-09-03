Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250903/khegset-861721689.html
США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона
США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона - 03.09.2025, ПРАЙМ
США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона
Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T16:33+0300
2025-09-03T16:33+0300
политика
россия
китай
сша
пит хегсет
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617284_0:401:2047:1552_1920x0_80_0_0_2c9c70d28d80e9ac6906a0493d1023f8.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Президент (США Дональд) Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооружённых сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией, и другими", - сказал Хегсет в интервью Fox News.
https://1prime.ru/20250802/khegset-860248017.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617284_0:409:2047:1944_1920x0_80_0_0_3e86cefd64e9b54a751b7819ab1e69bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, сша, пит хегсет, fox news
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Пит Хегсет, Fox News
16:33 03.09.2025
 
США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона

Глава Пентагона Хегсет: США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Президент (США Дональд) Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооружённых сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией, и другими", - сказал Хегсет в интервью Fox News.
Глава Пентагона Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
Пентагон охватили конфликты из-за неопытности Хегсета, пишут СМИ
2 августа, 18:14
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙСШАПит ХегсетFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала