https://1prime.ru/20250903/khegset-861721689.html
США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона
США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона - 03.09.2025, ПРАЙМ
США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона
Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T16:33+0300
2025-09-03T16:33+0300
2025-09-03T16:33+0300
политика
россия
китай
сша
пит хегсет
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617284_0:401:2047:1552_1920x0_80_0_0_2c9c70d28d80e9ac6906a0493d1023f8.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Президент (США Дональд) Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооружённых сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией, и другими", - сказал Хегсет в интервью Fox News.
https://1prime.ru/20250802/khegset-860248017.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617284_0:409:2047:1944_1920x0_80_0_0_3e86cefd64e9b54a751b7819ab1e69bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, пит хегсет, fox news
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Пит Хегсет, Fox News
США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Хегсет: США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем