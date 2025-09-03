https://1prime.ru/20250903/khegset-861721689.html

США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона

США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона - 03.09.2025, ПРАЙМ

США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона

Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T16:33+0300

2025-09-03T16:33+0300

2025-09-03T16:33+0300

политика

россия

китай

сша

пит хегсет

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617284_0:401:2047:1552_1920x0_80_0_0_2c9c70d28d80e9ac6906a0493d1023f8.jpg

ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией или Китаем, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Президент (США Дональд) Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооружённых сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией, и другими", - сказал Хегсет в интервью Fox News.

https://1prime.ru/20250802/khegset-860248017.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, сша, пит хегсет, fox news