МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Минимум 200 миллионов гривен (4,8 миллиона долларов" были украдены при строительстве фортификаций в подконтрольной Киеву части ДНР, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "В 2024 году за 372 миллиона гривен (около 9 миллионов долларов – ред.) Полтавская ОВА (областная военная администрация – ред.) построила в Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) вместо фортификаций... декорации. И то не всегда. По меньшей мере 200 миллионов (4,8 миллиона долларов – ред.) из этих денег просто исчезли. Через "свои" фирмы, договоры на фиктивные услуги, накрученные цены и документы с откровенной ложью", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, эти 200 миллионов гривен "осели в карманах чиновников и подрядчиков", при этом нормальные фортификации в подконтрольной Киеву части ДНР так и не было построены. Он утверждает, что занимавший на тот момент должность главы Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин и его заместитель знали об этой афере. "Компании, которые подписывали липовые поставки и позволили себе оставить ничтожные укрепления для военных, получили новые государственные контракты уже на миллиарды… Конечно в ОП (офисе Зеленского – ред.), хоть частично, но точно знали об этой истории, как Полтавская облгосадминистрация строила фортификации", - добавил Железняк. Информация о хищениях при строительстве фортификаций на Украине появляется регулярно. В июле представитель пророссийского подполья заявил РИА Новости, что боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области.
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Минимум 200 миллионов гривен (4,8 миллиона долларов" были украдены при строительстве фортификаций в подконтрольной Киеву части ДНР, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"В 2024 году за 372 миллиона гривен (около 9 миллионов долларов – ред.) Полтавская ОВА (областная военная администрация – ред.) построила в Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) вместо фортификаций... декорации. И то не всегда. По меньшей мере 200 миллионов (4,8 миллиона долларов – ред.) из этих денег просто исчезли. Через "свои" фирмы, договоры на фиктивные услуги, накрученные цены и документы с откровенной ложью", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, эти 200 миллионов гривен "осели в карманах чиновников и подрядчиков", при этом нормальные фортификации в подконтрольной Киеву части ДНР так и не было построены. Он утверждает, что занимавший на тот момент должность главы Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин и его заместитель знали об этой афере.
"Компании, которые подписывали липовые поставки и позволили себе оставить ничтожные укрепления для военных, получили новые государственные контракты уже на миллиарды… Конечно в ОП (офисе Зеленского – ред.), хоть частично, но точно знали об этой истории, как Полтавская облгосадминистрация строила фортификации", - добавил Железняк.
Информация о хищениях при строительстве фортификаций на Украине появляется регулярно. В июле представитель пророссийского подполья заявил РИА Новости, что боевики ВСУ публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области.
