Эксперты рассказали, что Китай предлагает российским туристам
Эксперты рассказали, что Китай предлагает российским туристам - 03.09.2025
Эксперты рассказали, что Китай предлагает российским туристам
Китай может предложить даже самому искушенному российскому туристу много вариантов для отдыха: заняться экологическим туризмом в Чжанцзяцзе и перекусить вкусным | 03.09.2025
туризм
бизнес
экономика
китай
хайнань
кнр
роман гареев
мид китая
мид кнр
мид
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Китай может предложить даже самому искушенному российскому туристу много вариантов для отдыха: заняться экологическим туризмом в Чжанцзяцзе и перекусить вкусным в Сычуани, понежиться на пляже или поправить здоровье на Хайнане, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР.
"Основной рост придется на классические направления - Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, где сосредоточены главные исторические и деловые достопримечательности. Одновременно усилится интерес к нишевым форматам: гастрономическим турам в Сычуань, экологическому туризму в Чжанцзяцзе, бизнес-поездкам в Шэньчжэнь. Остров Хайнань также получит дополнительный импульс благодаря сочетанию пляжного отдыха и развитой инфраструктуры", - отмечает заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
Для классических экскурсионных туров эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов рекомендует Пекин, Шанхай и Сиань, для экотуризма и любования природными красотами - провинции Юньнань и Гуйчжоу, а за медицинским туризмом можно отправиться на тот же Хайнань.
Также в Китае получил развитие горнолыжный туризм - для этого идеально подойдет комплекс Ябули, где самые протяженные трассы в стране. А за культурным достоянием можно отправиться в Тибет.
Эксперты рассказали, что Китай предлагает российским туристам
Эксперты: Китай может предложить россиянам много вариантов для отдыха
