Эксперты рассказали, что Китай предлагает российским туристам
2025-09-03T02:17+0300
2025-09-03T02:17+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Китай может предложить даже самому искушенному российскому туристу много вариантов для отдыха: заняться экологическим туризмом в Чжанцзяцзе и перекусить вкусным в Сычуани, понежиться на пляже или поправить здоровье на Хайнане, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. "Основной рост придется на классические направления - Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, где сосредоточены главные исторические и деловые достопримечательности. Одновременно усилится интерес к нишевым форматам: гастрономическим турам в Сычуань, экологическому туризму в Чжанцзяцзе, бизнес-поездкам в Шэньчжэнь. Остров Хайнань также получит дополнительный импульс благодаря сочетанию пляжного отдыха и развитой инфраструктуры", - отмечает заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев. Для классических экскурсионных туров эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов рекомендует Пекин, Шанхай и Сиань, для экотуризма и любования природными красотами - провинции Юньнань и Гуйчжоу, а за медицинским туризмом можно отправиться на тот же Хайнань. Также в Китае получил развитие горнолыжный туризм - для этого идеально подойдет комплекс Ябули, где самые протяженные трассы в стране. А за культурным достоянием можно отправиться в Тибет.
туризм, бизнес, китай, хайнань, кнр, роман гареев, мид китая, мид кнр, мид
Туризм, Бизнес, Экономика, КИТАЙ, Хайнань, КНР, Роман Гареев, МИД Китая, МИД КНР, МИД
02:17 03.09.2025
 
Эксперты рассказали, что Китай предлагает российским туристам

Эксперты: Китай может предложить россиянам много вариантов для отдыха

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Китай может предложить даже самому искушенному российскому туристу много вариантов для отдыха: заняться экологическим туризмом в Чжанцзяцзе и перекусить вкусным в Сычуани, понежиться на пляже или поправить здоровье на Хайнане, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР.
"Основной рост придется на классические направления - Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, где сосредоточены главные исторические и деловые достопримечательности. Одновременно усилится интерес к нишевым форматам: гастрономическим турам в Сычуань, экологическому туризму в Чжанцзяцзе, бизнес-поездкам в Шэньчжэнь. Остров Хайнань также получит дополнительный импульс благодаря сочетанию пляжного отдыха и развитой инфраструктуры", - отмечает заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
Для классических экскурсионных туров эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов рекомендует Пекин, Шанхай и Сиань, для экотуризма и любования природными красотами - провинции Юньнань и Гуйчжоу, а за медицинским туризмом можно отправиться на тот же Хайнань.
Также в Китае получил развитие горнолыжный туризм - для этого идеально подойдет комплекс Ябули, где самые протяженные трассы в стране. А за культурным достоянием можно отправиться в Тибет.
 
ЭкономикаТуризмБизнесКИТАЙХайнаньКНРРоман ГареевМИД КитаяМИД КНРМИД
 
 
