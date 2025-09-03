Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250903/kitay-861690442.html
2025-09-03T09:56+0300
2025-09-03T09:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861636964_0:66:1813:1086_1920x0_80_0_0_c9c85a1b6df4a643e3f9108a2eb504fe.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына на военном параде в Китае послужила сигналом для Запада, сообщает Guardian. "По мнению аналитиков, именно беспрецедентный кадр, на котором трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, стал сигналом неповиновения Западу — на этапе, когда торговые пошлины и изменчивая политика президента США Дональда Трампа обостряют отношения как с союзниками, так и с противниками", — говорится в статье. Крупный парад состоялся в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где присутствовали тысячи военнослужащих Китая, более сотни самолетов и сотни единиц наземной техники вооруженных сил. Китайские власти ранее заявляли, что вся техника, представленная на параде в этом году, была произведена в КНР и уже используется в вооруженных силах. На это событие по приглашению Си съехались лидеры 26 зарубежных стран, среди которых были Путин и Ким Чен Ын.
https://1prime.ru/20250902/fitso-861669699.html
09:56 03.09.2025
 
СМИ рассказали, какое сегодня послание Путин оставил Западу в Китае

Guardian: встреча Путина с лидерами КНР и КНДР на параде стала сигналом Западу

© POOL | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына на военном параде в Китае послужила сигналом для Запада, сообщает Guardian.
"По мнению аналитиков, именно беспрецедентный кадр, на котором трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, стал сигналом неповиновения Западу — на этапе, когда торговые пошлины и изменчивая политика президента США Дональда Трампа обостряют отношения как с союзниками, так и с противниками", — говорится в статье.
Крупный парад состоялся в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где присутствовали тысячи военнослужащих Китая, более сотни самолетов и сотни единиц наземной техники вооруженных сил. Китайские власти ранее заявляли, что вся техника, представленная на параде в этом году, была произведена в КНР и уже используется в вооруженных силах.
На это событие по приглашению Си съехались лидеры 26 зарубежных стран, среди которых были Путин и Ким Чен Ын.
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
СМИ рассказали о реакции словаков на встречу Фицо с Путиным
Вчера, 20:46
 
