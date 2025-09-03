https://1prime.ru/20250903/kitay-861690442.html
СМИ рассказали, какое сегодня послание Путин оставил Западу в Китае
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына на военном параде в Китае послужила сигналом для Запада, сообщает Guardian. "По мнению аналитиков, именно беспрецедентный кадр, на котором трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, стал сигналом неповиновения Западу — на этапе, когда торговые пошлины и изменчивая политика президента США Дональда Трампа обостряют отношения как с союзниками, так и с противниками", — говорится в статье. Крупный парад состоялся в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где присутствовали тысячи военнослужащих Китая, более сотни самолетов и сотни единиц наземной техники вооруженных сил. Китайские власти ранее заявляли, что вся техника, представленная на параде в этом году, была произведена в КНР и уже используется в вооруженных силах. На это событие по приглашению Си съехались лидеры 26 зарубежных стран, среди которых были Путин и Ким Чен Ын.
