https://1prime.ru/20250903/kitay-861690442.html

СМИ рассказали, какое сегодня послание Путин оставил Западу в Китае

СМИ рассказали, какое сегодня послание Путин оставил Западу в Китае - 03.09.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали, какое сегодня послание Путин оставил Западу в Китае

Встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына на военном параде в Китае послужила сигналом для Запада, сообщает... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T09:56+0300

2025-09-03T09:56+0300

2025-09-03T09:56+0300

мировая экономика

китай

запад

сша

си цзиньпин

владимир путин

ким чен ын

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861636964_0:66:1813:1086_1920x0_80_0_0_c9c85a1b6df4a643e3f9108a2eb504fe.jpg

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына на военном параде в Китае послужила сигналом для Запада, сообщает Guardian. "По мнению аналитиков, именно беспрецедентный кадр, на котором трое мужчин беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке, стал сигналом неповиновения Западу — на этапе, когда торговые пошлины и изменчивая политика президента США Дональда Трампа обостряют отношения как с союзниками, так и с противниками", — говорится в статье. Крупный парад состоялся в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где присутствовали тысячи военнослужащих Китая, более сотни самолетов и сотни единиц наземной техники вооруженных сил. Китайские власти ранее заявляли, что вся техника, представленная на параде в этом году, была произведена в КНР и уже используется в вооруженных силах. На это событие по приглашению Си съехались лидеры 26 зарубежных стран, среди которых были Путин и Ким Чен Ын.

https://1prime.ru/20250902/fitso-861669699.html

китай

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, запад, сша, си цзиньпин, владимир путин, ким чен ын