https://1prime.ru/20250903/klienty-861682553.html

Клиенты ВТБ заключают почти 90% новых контрактов в нацвалютах

Клиенты ВТБ заключают почти 90% новых контрактов в нацвалютах - 03.09.2025, ПРАЙМ

Клиенты ВТБ заключают почти 90% новых контрактов в нацвалютах

Клиенты ВТБ сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) заключают сегодня почти 90% новых контрактов в национальных валютах (рублях либо валюте контрагента),... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T06:47+0300

2025-09-03T06:47+0300

2025-09-03T06:47+0300

финансы

банки

россия

китай

владивосток

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861682553.jpg?1756871238

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) заключают сегодня почти 90% новых контрактов в национальных валютах (рублях либо валюте контрагента), рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) член правления ВТБ Руслан Еременко. "В национальных валютах клиенты ВТБ сегмента СМБ заключают сегодня почти 90% новых контрактов. Со своей стороны банк наращивает линейку: сейчас предприятиям доступны расчёты более чем в 15 национальных валютах. И это не только привычные юани и тенге, но и более экзотические — бразильские реалы", - сказал он. Также он сообщил, что оборот и количество операций в ВТБ во внешнеэкономической деятельности СМБ в нацвалютах в прошлом году кратно увеличились — в среднем в 10 раз. "Это был прорывной год роста расчётов в нацвалютах. Наиболее плотные экономические связи по-прежнему с Китаем, в первую очередь — по импорту. Количество операций с Китаем за первые шесть месяцев выросло в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А если посмотреть на объём оборота в рублях и юанях, то он вырос в четыре раза", - подытожил он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

китай

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, китай, владивосток, втб