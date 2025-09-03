https://1prime.ru/20250903/klienty-861682553.html
Клиенты ВТБ заключают почти 90% новых контрактов в нацвалютах
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) заключают сегодня почти 90% новых контрактов в национальных валютах (рублях либо валюте контрагента), рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) член правления ВТБ Руслан Еременко.
"В национальных валютах клиенты ВТБ сегмента СМБ заключают сегодня почти 90% новых контрактов. Со своей стороны банк наращивает линейку: сейчас предприятиям доступны расчёты более чем в 15 национальных валютах. И это не только привычные юани и тенге, но и более экзотические — бразильские реалы", - сказал он.
Также он сообщил, что оборот и количество операций в ВТБ во внешнеэкономической деятельности СМБ в нацвалютах в прошлом году кратно увеличились — в среднем в 10 раз.
"Это был прорывной год роста расчётов в нацвалютах. Наиболее плотные экономические связи по-прежнему с Китаем, в первую очередь — по импорту. Количество операций с Китаем за первые шесть месяцев выросло в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А если посмотреть на объём оборота в рублях и юанях, то он вырос в четыре раза", - подытожил он.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
