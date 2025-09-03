Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Клиенты ВТБ заключают почти 90% новых контрактов в нацвалютах - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250903/klienty-861682553.html
Клиенты ВТБ заключают почти 90% новых контрактов в нацвалютах
Клиенты ВТБ заключают почти 90% новых контрактов в нацвалютах - 03.09.2025, ПРАЙМ
Клиенты ВТБ заключают почти 90% новых контрактов в нацвалютах
Клиенты ВТБ сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) заключают сегодня почти 90% новых контрактов в национальных валютах (рублях либо валюте контрагента),... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T06:47+0300
2025-09-03T06:47+0300
финансы
банки
россия
китай
владивосток
втб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861682553.jpg?1756871238
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) заключают сегодня почти 90% новых контрактов в национальных валютах (рублях либо валюте контрагента), рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) член правления ВТБ Руслан Еременко. "В национальных валютах клиенты ВТБ сегмента СМБ заключают сегодня почти 90% новых контрактов. Со своей стороны банк наращивает линейку: сейчас предприятиям доступны расчёты более чем в 15 национальных валютах. И это не только привычные юани и тенге, но и более экзотические — бразильские реалы", - сказал он. Также он сообщил, что оборот и количество операций в ВТБ во внешнеэкономической деятельности СМБ в нацвалютах в прошлом году кратно увеличились — в среднем в 10 раз. "Это был прорывной год роста расчётов в нацвалютах. Наиболее плотные экономические связи по-прежнему с Китаем, в первую очередь — по импорту. Количество операций с Китаем за первые шесть месяцев выросло в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А если посмотреть на объём оборота в рублях и юанях, то он вырос в четыре раза", - подытожил он. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
китай
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, китай, владивосток, втб
Финансы, Банки, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, ВТБ
06:47 03.09.2025
 
Клиенты ВТБ заключают почти 90% новых контрактов в нацвалютах

Еременко: клиенты ВТБ заключают почти 90% новых контрактов в нацвалютах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) заключают сегодня почти 90% новых контрактов в национальных валютах (рублях либо валюте контрагента), рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) член правления ВТБ Руслан Еременко.
"В национальных валютах клиенты ВТБ сегмента СМБ заключают сегодня почти 90% новых контрактов. Со своей стороны банк наращивает линейку: сейчас предприятиям доступны расчёты более чем в 15 национальных валютах. И это не только привычные юани и тенге, но и более экзотические — бразильские реалы", - сказал он.
Также он сообщил, что оборот и количество операций в ВТБ во внешнеэкономической деятельности СМБ в нацвалютах в прошлом году кратно увеличились — в среднем в 10 раз.
"Это был прорывной год роста расчётов в нацвалютах. Наиболее плотные экономические связи по-прежнему с Китаем, в первую очередь — по импорту. Количество операций с Китаем за первые шесть месяцев выросло в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А если посмотреть на объём оборота в рублях и юанях, то он вырос в четыре раза", - подытожил он.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ФинансыБанкиРОССИЯКИТАЙВладивостокВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала