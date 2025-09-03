Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономисты выступили против смещения Лизы Кук - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/kuk-861676054.html
Экономисты выступили против смещения Лизы Кук
Экономисты выступили против смещения Лизы Кук - 03.09.2025, ПРАЙМ
Экономисты выступили против смещения Лизы Кук
Около 600 видных экономистов выступили с публичной поддержкой члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук, выразив несогласие с... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T01:46+0300
2025-09-03T01:46+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861676054.jpg?1756853219
ВАШИНГТОН, 3 сен – ПРАЙМ. Около 600 видных экономистов выступили с публичной поддержкой члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук, выразив несогласие с решением президента США Дональда Трампа сместить ее под предлогом обвинений в ипотечном мошенничестве. "Недавние публичные заявления в отношении члена Совета управляющих Кук, включая угрозы отстранения от должности и заявление о том, что она была уволена, прозвучали на фоне неподтвержденных обвинений. Такой подход угрожает основополагающему принципу независимости центрального банка и подрывает доверие к одному из важнейших институтов Америки," – говорится в письме. Экономисты подчеркивают, что для увольнения Кук с должности необходимы "документально подтвержденные основания, которые выдержали бы судебную проверку", и призывают выборных должностных лиц "воздерживаться от риторики или действий, подрывающих независимость ФРС". Попытки сместить Кук начались после того, как директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте обвинил ее в мошенничестве с ипотекой. По его словам, Кук в 2021 году при покупке двух объектов недвижимости солгала, что будет использовать каждый из них в качестве основного места жительства, чтобы обеспечить себе более выгодные условия кредитования. На прошлой неделе в письме, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп заявил, что собирается уволить Кук "немедленно". В ответ Кук подала в суд на президента, чтобы оспорить увольнение, и указала, что обвинения относятся к периоду, который предшествовал ее назначению на эту должность.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
01:46 03.09.2025
 
Экономисты выступили против смещения Лизы Кук

Около 600 экономистов выступили против смещения Лизы Кук из-за обвинений в ипотеке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 сен – ПРАЙМ. Около 600 видных экономистов выступили с публичной поддержкой члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук, выразив несогласие с решением президента США Дональда Трампа сместить ее под предлогом обвинений в ипотечном мошенничестве.
"Недавние публичные заявления в отношении члена Совета управляющих Кук, включая угрозы отстранения от должности и заявление о том, что она была уволена, прозвучали на фоне неподтвержденных обвинений. Такой подход угрожает основополагающему принципу независимости центрального банка и подрывает доверие к одному из важнейших институтов Америки," – говорится в письме.
Экономисты подчеркивают, что для увольнения Кук с должности необходимы "документально подтвержденные основания, которые выдержали бы судебную проверку", и призывают выборных должностных лиц "воздерживаться от риторики или действий, подрывающих независимость ФРС".
Попытки сместить Кук начались после того, как директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте обвинил ее в мошенничестве с ипотекой. По его словам, Кук в 2021 году при покупке двух объектов недвижимости солгала, что будет использовать каждый из них в качестве основного места жительства, чтобы обеспечить себе более выгодные условия кредитования.
На прошлой неделе в письме, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп заявил, что собирается уволить Кук "немедленно". В ответ Кук подала в суд на президента, чтобы оспорить увольнение, и указала, что обвинения относятся к периоду, который предшествовал ее назначению на эту должность.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала