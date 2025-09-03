https://1prime.ru/20250903/kuk-861676054.html
Экономисты выступили против смещения Лизы Кук
Экономисты выступили против смещения Лизы Кук
ВАШИНГТОН, 3 сен – ПРАЙМ. Около 600 видных экономистов выступили с публичной поддержкой члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук, выразив несогласие с решением президента США Дональда Трампа сместить ее под предлогом обвинений в ипотечном мошенничестве.
"Недавние публичные заявления в отношении члена Совета управляющих Кук, включая угрозы отстранения от должности и заявление о том, что она была уволена, прозвучали на фоне неподтвержденных обвинений. Такой подход угрожает основополагающему принципу независимости центрального банка и подрывает доверие к одному из важнейших институтов Америки," – говорится в письме.
Экономисты подчеркивают, что для увольнения Кук с должности необходимы "документально подтвержденные основания, которые выдержали бы судебную проверку", и призывают выборных должностных лиц "воздерживаться от риторики или действий, подрывающих независимость ФРС".
Попытки сместить Кук начались после того, как директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте обвинил ее в мошенничестве с ипотекой. По его словам, Кук в 2021 году при покупке двух объектов недвижимости солгала, что будет использовать каждый из них в качестве основного места жительства, чтобы обеспечить себе более выгодные условия кредитования.
На прошлой неделе в письме, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп заявил, что собирается уволить Кук "немедленно". В ответ Кук подала в суд на президента, чтобы оспорить увольнение, и указала, что обвинения относятся к периоду, который предшествовал ее назначению на эту должность.
