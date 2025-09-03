https://1prime.ru/20250903/laos-861701428.html
Премьер Лаоса прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с президентом России Владимиром Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
