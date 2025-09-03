https://1prime.ru/20250903/laos-861701428.html

Премьер Лаоса прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2025

Премьер Лаоса прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2025 - 03.09.2025, ПРАЙМ

Премьер Лаоса прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2025

Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T12:06+0300

2025-09-03T12:06+0300

2025-09-03T12:06+0300

политика

россия

лаос

монголия

юрий ушаков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861701261_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a207cf4ceee7ef1efe5027554d1c7c35.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с президентом России Владимиром Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250903/biznes-861698859.html

лаос

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лаос, монголия, юрий ушаков, владимир путин