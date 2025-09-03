https://1prime.ru/20250903/lavrov-861675648.html

Лавров заявил, что инициаторы антироссийских санкций подорвали доверие

Лавров заявил, что инициаторы антироссийских санкций подорвали доверие - 03.09.2025, ПРАЙМ

Лавров заявил, что инициаторы антироссийских санкций подорвали доверие

Инициаторы антироссийских санкций полностью подорвали к себе всякое доверие и в будущем не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле,... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T01:40+0300

2025-09-03T01:40+0300

2025-09-03T01:40+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

сергей лавров

мид рф

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861675648.jpg?1756852849

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Инициаторы антироссийских санкций полностью подорвали к себе всякое доверие и в будущем не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле, Россия сделает свои выводы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Еще хуже, что инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие. В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы, безусловно, сделаем. Хотя мы были и остаемся открытыми для взаимодействия со всеми внешними партнерами на основе уважения интересов и взаимной выгоды", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". Он отметил, что отказ большинства стран "коллективного Запада" и, прежде всего, многих стран Евросоюза от торговли с Россией по целому ряду позиций, для того чтобы оказывать давление – это прискорбное решение и, как следствие, экономический урон наносится всем.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, сергей лавров, мид рф, мид, ес