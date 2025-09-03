https://1prime.ru/20250903/lavrov-861675648.html
Лавров заявил, что инициаторы антироссийских санкций подорвали доверие
2025-09-03T01:40+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Инициаторы антироссийских санкций полностью подорвали к себе всякое доверие и в будущем не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле, Россия сделает свои выводы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Еще хуже, что инициаторы санкций полностью подорвали к себе всякое доверие. В будущем они не смогут рассчитывать на тот же режим благоприятствования в торговле с Россией, какой был в прошлом. Мы свои выводы, безусловно, сделаем. Хотя мы были и остаемся открытыми для взаимодействия со всеми внешними партнерами на основе уважения интересов и взаимной выгоды", - заявил Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
Он отметил, что отказ большинства стран "коллективного Запада" и, прежде всего, многих стран Евросоюза от торговли с Россией по целому ряду позиций, для того чтобы оказывать давление – это прискорбное решение и, как следствие, экономический урон наносится всем.
