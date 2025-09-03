Магадан включат в круизным маршрут по городам Дальнего Востока

https://1prime.ru/20250903/magadan-861707807.html

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Магадан станет частью круизного маршрута по приморским городам Дальнего Востока, генеральная уборка бухты Нагаева и строительство туристического центра помогут городу присоединиться к проекту, сообщил на полях ВЭФ руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин. "Изменение принципов логистики, которые на сегодняшний день диктуют необходимость создания хабов на северо-востоке нашей страны, показывает востребованность такого порта в Магадане. Уже разрабатывается проект создания логистического центра в Магадане, который предполагает строительство причальных гидротехнических сооружений и создание наземной инфраструктуры", - цитирует Таболина правительство Магаданской области. Дополняется, что Магадан выгодно расположен относительно промысловых маршрутов в Охотском море, и промышленные предприятия подтвердили свою заинтересованность в восстановлении работы рыбного порта, в том числе для сервисного обслуживания судов. "Магадан предложен для включения в круизный маршрут, который соединит основные дальневосточные города. А строящийся порт маломерных судов будет обслуживать как лодки колымчан, которых зарегистрировано более 3 тысяч, так и туристические яхты, круизные суда", - дополняет правительство региона. Уточняется, что морской логистический центр Магадан позволит развивать сообщение между богатым районом рыбного промысла, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, дальневосточными субъектами и центральными районами страны в единой логистической цепи, в том числе в рамках Северного морского пути. Порт будет комплексно обслуживать суда рыбопромыслового и транспортного флота. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

