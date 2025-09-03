https://1prime.ru/20250903/makron-861721529.html

СМИ: Макрон продал виллу на севере Франции за 3,6 миллиона евро

СМИ: Макрон продал виллу на севере Франции за 3,6 миллиона евро

СМИ: Макрон продал виллу на севере Франции за 3,6 миллиона евро

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит продали виллу в курортной коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере Франции за 3,6 миллиона евро, сообщает... | 03.09.2025, ПРАЙМ

ПАРИЖ, 3 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит продали виллу в курортной коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере Франции за 3,6 миллиона евро, сообщает издание Canard Enchaine. "В офисе парижского нотариуса Брижит Макрон подписала договор о продаже своего семейного дома в Ле-Туке. Согласно договору продажи... сделка была заключена на сумму 3,6 миллиона евро", - говорится в материале издания. Покупателем выступает девелоперская компания Oxial. По информации издания Voix du Nord, новый владелец планирует превратить виллу в коммерческий объект с магазинами премиум-сегмента. Согласно газете, его привлекло расположение объекта — в так называемом "золотом треугольнике" курорта. Проданный дом достался супруге Макрона по наследству. Однако, несмотря на его продажу, у президентской четы останется недвижимость на курорте. Как сообщила в августе газета Figaro, еще до продажи виллы управляющая компания SCI Bremselati стала владельцем объекта с видом на море. При этом в числе руководителей компании значатся супруги Макрон и дети Брижит, а ее юридический адрес совпадает с адресом проданной виллы. Как отмечало издание, само название компании Bremselati состоит из первых букв их имен — Брижит, Эммануэль, Себастьян, Лоранс и Тифен. Как заявили изданию в местном агентстве недвижимости Le Touquet-Paris-Plage, президент и первая леди Франции хотели жить в более спокойном районе подальше от общественного внимания. При этом, как отмечает газета, в действительности новая вилла находится "в двух шагах от самой большой торговой улицы и главной артерии города" и расположена напротив пляжа.

