Малышева рассказала, как компьютерные игры погружают молодежь в историю

2025-09-03T19:29+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Компьютерные и настольные игры об исторических событиях помогают погружать молодежь в историю, это востребованный формат, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. "Любая игра, и таких игр сегодня очень много создается, не только компьютерные, но и очень популярны настольные игры-ходилки - это такой универсальный механизм, потому что, погружаясь в атмосферу, переживая историю, молодежь погружается и чувствует себя на месте исторических личностей. Это верный и востребованный формат", - сказала она. По словам Малышевой, компьютерные и настольные игры - это лучший способ интегрировать современное мировоззрение в историческую ретроспективу. "Они обеспечивают связь поколений, когда разные эпохи соединяются в общем ценностном ряду", - добавила руководитель Национального центра исторической памяти. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

