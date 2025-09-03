Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Малышева рассказала, как компьютерные игры погружают молодежь в историю - 03.09.2025
Малышева рассказала, как компьютерные игры погружают молодежь в историю
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Компьютерные и настольные игры об исторических событиях помогают погружать молодежь в историю, это востребованный формат, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. "Любая игра, и таких игр сегодня очень много создается, не только компьютерные, но и очень популярны настольные игры-ходилки - это такой универсальный механизм, потому что, погружаясь в атмосферу, переживая историю, молодежь погружается и чувствует себя на месте исторических личностей. Это верный и востребованный формат", - сказала она. По словам Малышевой, компьютерные и настольные игры - это лучший способ интегрировать современное мировоззрение в историческую ретроспективу. "Они обеспечивают связь поколений, когда разные эпохи соединяются в общем ценностном ряду", - добавила руководитель Национального центра исторической памяти. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
19:29 03.09.2025
 
Малышева рассказала, как компьютерные игры погружают молодежь в историю

Малышева: компьютерные и настольные игры помогают погружать молодежь в историю

© РИА Новости . Анастасия ПетроваРуководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева. Архивное фото
© РИА Новости . Анастасия Петрова
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Компьютерные и настольные игры об исторических событиях помогают погружать молодежь в историю, это востребованный формат, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.
"Любая игра, и таких игр сегодня очень много создается, не только компьютерные, но и очень популярны настольные игры-ходилки - это такой универсальный механизм, потому что, погружаясь в атмосферу, переживая историю, молодежь погружается и чувствует себя на месте исторических личностей. Это верный и востребованный формат", - сказала она.
По словам Малышевой, компьютерные и настольные игры - это лучший способ интегрировать современное мировоззрение в историческую ретроспективу.
"Они обеспечивают связь поколений, когда разные эпохи соединяются в общем ценностном ряду", - добавила руководитель Национального центра исторической памяти.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
