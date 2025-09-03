https://1prime.ru/20250903/mariupol-861676150.html
В Мариуполе рассказали о преимуществах открытия порта
В Мариуполе рассказали о преимуществах открытия порта - 03.09.2025, ПРАЙМ
В Мариуполе рассказали о преимуществах открытия порта
Открытие порта в Мариуполе для иностранных судов позволит иметь дополнительные возможности для ДНР, рассказал РИА Новости министр транспорта Республики... | 03.09.2025
ДОНЕЦК, 3 сен – ПРАЙМ. Открытие порта в Мариуполе для иностранных судов позволит иметь дополнительные возможности для ДНР, рассказал РИА Новости министр транспорта Республики Александр Бондаренко.
"Хотелось бы принести слова огромной благодарности правительству Российской Федерации за поддержку и принятие решения все-таки включения мариупольского порта в Донецкой Народной Республике в перечень портов Российской Федерации... Это юридический документ, который позволяет иметь дополнительные возможности у юридического лица и у субъекта Российской Федерации", - сказал Бондаренко.
Он добавил, что данное решение, на сегодняшний момент, выступает не техническим нарративом, поскольку за принятием нормативно-правового акта следует длительная работа, которая позволит осуществлять все полномочия, которые были даны юридическим документом мариупольскому порту.
"Видим тоже пристальное внимание неприятеля, видим те шаги и жесты западных стран, которые относятся к экспорту и импорту с территории ДНР. Это комплекс работ, большой, основополагающий, который даст свой позитивный результат в обозримом будущем", - подытожил Бондаренко.
Двадцать второго августа правительство РФ обнародовало распоряжение, в рамках которого морские порты Мариуполь и Бердянск были внесены в перечень открытых портов для захода иностранных судов.
