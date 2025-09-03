https://1prime.ru/20250903/med--861688483.html

Медь дешевеет после роста днем ранее

Стоимость меди снижается в среду утром после роста на 1,5% по итогам предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в среду утром после роста на 1,5% по итогам предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,47% - до 4,619 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее цена на металл выросла на 1,5%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,98% - до 9 980,5 доллара, алюминия - на 0,31%, до 2 619 долларов, стоимость цинка - на 1,15%, до 2 865 долларов. Аналитики при этом отмечают положительные факторы роста цен на медь. Так, снижение предложения на рынке в совокупности со стабильным спросом поддерживают котировки металла. "В условиях сокращения предложения и стабильного спроса ожидается снижение уровней запасов, что будет способствовать росту цен", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела торговли Shanghai Soochow Jiuying Investment Management Co Цзя Чжэн (Jia Zheng).

