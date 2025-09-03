https://1prime.ru/20250903/medinskiy-861696646.html
Мединский: Россия умеет ждать и накапливать силы, чтобы победить
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о 80-й годовщине разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны. Мединский в своем Telegram-канале выложил запись по случаю 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Помощник президента РФ привел цитату из обращения Иосифа Сталина 3 сентября 1945 года, в которой советский руководитель отмечает, что ожидание победы над Японией у "людей старого поколения" заняло 40 лет. "Наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить", - написал Мединский в посте.
