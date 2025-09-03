Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мединский: Россия умеет ждать и накапливать силы, чтобы победить - 03.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Мединский: Россия умеет ждать и накапливать силы, чтобы победить
Мединский: Россия умеет ждать и накапливать силы, чтобы победить - 03.09.2025, ПРАЙМ
Мединский: Россия умеет ждать и накапливать силы, чтобы победить
Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о 80-й годовщине разгрома... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T11:13+0300
2025-09-03T11:13+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о 80-й годовщине разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны. Мединский в своем Telegram-канале выложил запись по случаю 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Помощник президента РФ привел цитату из обращения Иосифа Сталина 3 сентября 1945 года, в которой советский руководитель отмечает, что ожидание победы над Японией у "людей старого поколения" заняло 40 лет. "Наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить", - написал Мединский в посте.
11:13 03.09.2025
 
Мединский: Россия умеет ждать и накапливать силы, чтобы победить

Мединский: Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить

© РИА Новости . Александр НатрускинМинистр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в РИА Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, говоря о 80-й годовщине разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны.
Мединский в своем Telegram-канале выложил запись по случаю 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Помощник президента РФ привел цитату из обращения Иосифа Сталина 3 сентября 1945 года, в которой советский руководитель отмечает, что ожидание победы над Японией у "людей старого поколения" заняло 40 лет.
"Наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить", - написал Мединский в посте.
ПолитикаТехнологииОбществоРОССИЯЯПОНИЯВладимир МединскийИосиф Сталин
 
 
