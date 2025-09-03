Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28 процента - 03.09.2025
Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28 процента
Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28 процента - 03.09.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28 процента
Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28% в годовом выражении с 8,43% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T19:05+0300
2025-09-03T19:05+0300
россия
ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28% в годовом выражении с 8,43% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 26 августа по 1 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,18%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,2%, на остальные продукты - цены выросли на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,06%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - снизились на 0,06%.
2025
россия, ввп
РОССИЯ, ВВП
19:05 03.09.2025
 
Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28 процента

МЭР: инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28% в годовом выражении с 8,43% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, за неделю с 26 августа по 1 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,18%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,2%, на остальные продукты - цены выросли на 0,1%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,06%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - снизились на 0,06%.
