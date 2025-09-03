https://1prime.ru/20250903/mer-861732010.html
Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28 процента
2025-09-03T19:05+0300
2025-09-03T19:05+0300
2025-09-03T19:05+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28% в годовом выражении с 8,43% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 26 августа по 1 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,18%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,2%, на остальные продукты - цены выросли на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,06%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - снизились на 0,06%.
