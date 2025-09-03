https://1prime.ru/20250903/mer-861732010.html

Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28 процента

Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28 процента - 03.09.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28 процента

Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28% в годовом выражении с 8,43% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T19:05+0300

2025-09-03T19:05+0300

2025-09-03T19:05+0300

россия

ввп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 1 сентября замедлилась до 8,28% в годовом выражении с 8,43% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за неделю с 26 августа по 1 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,18%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,2%, на остальные продукты - цены выросли на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,06%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - снизились на 0,06%.

https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861731223.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ввп