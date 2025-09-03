Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в КНР - 03.09.2025
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в КНР
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в КНР
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в КНР
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо экономически ослабить Россию, сообщает n-tv. | 03.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо экономически ослабить Россию, сообщает n-tv. "Нам нужно создать основу (для завершения конфликта, — Прим. ред.). Это сложно сделать военным путем, но можно экономически. &lt;…&gt; В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать", — отметил немецкий лидер. В Москве неоднократно отмечали, что страна способна справиться с санкциями, которые Запад начал вводить несколько лет назад и продолжает ужесточать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия уже приобрела "иммунитет" к санкциям. Более того, ключевые экономические партнеры России — Китай, Индия и Бразилия — заявляли, что угрозы санкций со стороны США не вынудят их разорвать сотрудничество с Россией. Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с мировыми лидерами стран.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.
10:52 03.09.2025 (обновлено: 10:53 03.09.2025)
 
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в КНР

Мерц потребовал экономически истощить Россию ради завершения конфликта на Украине

© Фото : World Economic Forum / Mattias NuttКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо экономически ослабить Россию, сообщает n-tv.
"Нам нужно создать основу (для завершения конфликта, — Прим. ред.). Это сложно сделать военным путем, но можно экономически. <…> В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать", — отметил немецкий лидер.
В Москве неоднократно отмечали, что страна способна справиться с санкциями, которые Запад начал вводить несколько лет назад и продолжает ужесточать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия уже приобрела "иммунитет" к санкциям. Более того, ключевые экономические партнеры России — Китай, Индия и Бразилия — заявляли, что угрозы санкций со стороны США не вынудят их разорвать сотрудничество с Россией.
Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с мировыми лидерами стран.
Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.
СМИ рассказали, какое сегодня послание Путин оставил Западу в Китае
Мировая экономикаКИТАЙГЕРМАНИЯУКРАИНАРОССИЯДмитрий ПесковФридрих МерцВладимир ПутинШОС
 
 
