На Западе призвали к радикальным мерам по России

Европейским лидерам ради достижения мира на Украине следует перестать демонизировать российское руководство, пишет Conversation. | 03.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Европейским лидерам ради достижения мира на Украине следует перестать демонизировать российское руководство, пишет Conversation. "Западные лидеры должны подумать о том, не поможет ли им более утонченное описывание Путина в публичных выступлениях", — указывается в публикации.Автор статьи полагает, что такой шаг продемонстрирует России, что Запад доверяет в возможность достижения соглашения и готов его выполнить. На днях газета Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме, сообщила, что президент США Дональд Трамп думает обвинить европейцев в создании помех для его мирной инициативы касательно Украины. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва выражает признательность Трампу за его усилия в мирном решении ситуации на Украине, и подчеркнул, что вклад американского лидера в этом направлении крайне ценен. Но, обсуждая позицию лидеров Западной Европы, представитель Кремля указал, что сторонники воинственной политики в Евросоюзе продолжают придерживаться своего курса и "не останавливаются". По его мнению, это явно контрастирует с позицией, которую занимают Владимир Путин и Трамп.

