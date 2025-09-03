Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе призвали к радикальным мерам по России - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250903/mery-861704459.html
На Западе призвали к радикальным мерам по России
На Западе призвали к радикальным мерам по России - 03.09.2025, ПРАЙМ
На Западе призвали к радикальным мерам по России
Европейским лидерам ради достижения мира на Украине следует перестать демонизировать российское руководство, пишет Conversation. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T12:28+0300
2025-09-03T12:28+0300
мировая экономика
общество
сша
запад
украина
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647746_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_4cbe71ce41095bc7ab2c87d2b5cc45b6.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Европейским лидерам ради достижения мира на Украине следует перестать демонизировать российское руководство, пишет Conversation. &quot;Западные лидеры должны подумать о том, не поможет ли им более утонченное описывание Путина в публичных выступлениях&quot;, — указывается в публикации.Автор статьи полагает, что такой шаг продемонстрирует России, что Запад доверяет в возможность достижения соглашения и готов его выполнить. На днях газета Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме, сообщила, что президент США Дональд Трамп думает обвинить европейцев в создании помех для его мирной инициативы касательно Украины. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва выражает признательность Трампу за его усилия в мирном решении ситуации на Украине, и подчеркнул, что вклад американского лидера в этом направлении крайне ценен. Но, обсуждая позицию лидеров Западной Европы, представитель Кремля указал, что сторонники воинственной политики в Евросоюзе продолжают придерживаться своего курса и "не останавливаются". По его мнению, это явно контрастирует с позицией, которую занимают Владимир Путин и Трамп.
https://1prime.ru/20250903/merts-861696154.html
https://1prime.ru/20250903/kitay-861690442.html
сша
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647746_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_586f2d8505c5427ed7dbbf0919f1fe9b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, запад, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, ес
Мировая экономика, Общество , США, ЗАПАД, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ЕС
12:28 03.09.2025
 
На Западе призвали к радикальным мерам по России

Conversation: Европе нужно перестать демонизировать Россию ради мира на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Логотип Евросоюза . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Европейским лидерам ради достижения мира на Украине следует перестать демонизировать российское руководство, пишет Conversation.

"Западные лидеры должны подумать о том, не поможет ли им более утонченное описывание Путина в публичных выступлениях", — указывается в публикации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в КНР
10:52
Автор статьи полагает, что такой шаг продемонстрирует России, что Запад доверяет в возможность достижения соглашения и готов его выполнить.
На днях газета Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме, сообщила, что президент США Дональд Трамп думает обвинить европейцев в создании помех для его мирной инициативы касательно Украины.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва выражает признательность Трампу за его усилия в мирном решении ситуации на Украине, и подчеркнул, что вклад американского лидера в этом направлении крайне ценен.
Но, обсуждая позицию лидеров Западной Европы, представитель Кремля указал, что сторонники воинственной политики в Евросоюзе продолжают придерживаться своего курса и "не останавливаются". По его мнению, это явно контрастирует с позицией, которую занимают Владимир Путин и Трамп.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
СМИ рассказали, какое сегодня послание Путин оставил Западу в Китае
09:56
 
Мировая экономикаОбществоСШАЗАПАДУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала