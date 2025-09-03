https://1prime.ru/20250903/mifnin-861703641.html

Минфин допустил смягчение требований для суперквалифицированных инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минфин России считает возможным смягчение требований для получения статуса особо квалифицированного инвестора, которые в рамках эксперимента будут иметь доступ к сделкам с криптовалютой, заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. "Критерии должны, с одной стороны, ограничить потенциальный круг, но с другой стороны, не создать такие условия, когда мы не даем, скажем так, допуск к легальной инфраструктуре какой-то наиболее чувствительной части населения. Это будет предвосхищать собой разработку постоянно действующего регулирования, и нам нужно обкатать все процессы для того, чтобы мы не на супермаленькой прослойке посмотрели, а на какой-то все-таки более-менее существенной", - сказал Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Банк России в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только особо квалифицированные инвесторы. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей. "Мы ровно эти цифры обсуждаем. Мы считаем, что можно критерии скорректировать в меньшую сторону. Как раз сейчас проводятся (обсуждения - ред.). Могут быть рассмотрены предложения в целях снижения этого лимита, чтобы у нас прослойка граждан, которые туда подпадут, была более существенной и мы смогли обкатать все процессы", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

