Минфин назвал виды активов, которые могут быть токенизированы

Минфин назвал виды активов, которые могут быть токенизированы

2025-09-03T07:48+0300

экономика

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривает виды активов, которые могут быть токенизированы: среди таких, в первую очередь, права на движимое имущество, не подлежащие госрегистрации; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности; корпоративные права в обществах с ограниченной ответственностью, сообщил глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев."Если говорить о приоритетах, которые на сегодняшний день мы рассматриваем с точки зрения активов, которые могут быть токенизированы, то это прежде всего движимое имущество, права на движимое имущество, но то, которое не подлежит государственной регистрации, либо сделки с ним не подлежат государственной регистрации", - сказал Яковлев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в ходе сессии "Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее".Как потенциальный актив для токенизации Минфин также рассматривает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, отметил Яковлев. "Это очень важно, в том числе, для развития инфраструктуры и инноваций. В эту сторону смотрят, в том числе, наши инфраструктурные организации, институты развития, которые поддерживают и ответственны за развитие данной сферы. С ними тоже обсуждаем конкретные бизнес-кейсы, но я думаю, пока озвучивать преждевременно", - сказал Яковлев.Другим потенциальным активом представитель Минфина назвал токенизацию корпоративных прав в обществах с ограниченной ответственностью. "Речь идет о токенизации долей и, соответственно, об оформлении корпоративных отношений в виде смарт-контракта. Это как раз тот бизнес-кейс, который позволяет увеличивать и потенциал для кредитования, потому что для кредитующего банка, для инвестора это четкая понятная структура владения внутри общества с ограниченной ответственностью и четкий понятный механизм по переходу права собственности на эти доли", - уточнил Яковлев.При этом Яковлев подчеркнул, что Минфин исключает ситуацию, что банк как кредитор или инвестор, получивший эти самые доли, может быть в какой-то момент лишен своего права в результате каких-то недобросовестных действий."С одной стороны, я сказал, что сделки, которые не требуют государственной регистрации, с другой стороны, это доля ООО. Нужно это соотнести и мы сейчас прорабатываем конструкцию, чтобы это был некий реестр держателей этих долей. То есть какая-то аналогия с тем, что на сегодняшний день у нас есть законодательство акционерных обществ. Обсуждаем с Федеральной налоговой службой, как может выглядеть этот механизм. Но думаю, что в ближайшее время мы уже четкие формировки дадим", - сказал Яковлев.Четвертый вид активов, который можно было бы токенизировать, по словам Яковлева, это отдельный вид документарных ценных бумаг. В ближайшее время Минфин финализирует разработку концепции, она проходит межведомственное согласование, заключил Яковлев. "Думаю, после того, как будут получены позиции уже окончательные, в том числе уважаемых коллег из Центрального банка, участников рынка, мы сможем выйти в публичную плоскость", - сказал он.Токенизация – это способ для того, чтобы повысить ликвидность и упростить доступ к инвестициям, пояснил Яковлев. По его словам, это снижение транзакционных издержек, упрощение сделок как по приобретению, так и отчуждению этих активов, а также это увеличение потенциала как для кредитования, связанного с такими активами, так и с привлечением другого рода инвестиций.Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

