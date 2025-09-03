https://1prime.ru/20250903/minfin-861702917.html

Минфин и ЦБ обсудят введение норматива кредитной концентрации Н30

2025-09-03T12:08+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минфин и ЦБ РФ обсуждают введение для системно значимых банков норматива кредитной концентрации Н30, министерство может концептуально поддержать такой норматив, но необходима тщательная настройка, в том числе и для крупнейших заемщиков и госкомпаний, сообщил журналистам глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. ЦБ планирует с 2026 года поэтапно внедрять для системно значимых банков новый норматив кредитной концентрации Н30. Он является адаптацией базельского стандарта Large Exposures (LEX) и ограничивает риск кредитной концентрации на контрагента (группу связанных контрагентов) объемом в 25% основного капитала. Норматив Н30 предполагается применять на консолидированной основе, объединяя контрагентов в группу на основании критерия контроля, а также критерия экономической взаимозависимости. "Эта инициатива обсуждается между Центральным банком и Минфином. В целом она направлена на более тонкую донастройку текущего регулирования... Концептуально такой норматив может быть поддержан, но должна быть тщательная настройка, в том числе и для крупнейших заемщиков и госкомпаний", - сказал Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Минфин и ЦБ ведут дискуссию с той точки зрения, чтобы новация снижала риски банковской отрасли, но не приводила к существенному ограничению потенциала кредитования, пояснил он. "Потому что, когда мы перейдем в другую фазу в рамках нашей денежно-кредитной политики, будет важно сохранить потенциал с точки зрения коммерческих банков для предоставления кредитов, в том числе крупнейшим заемщикам, которые как раз и подпадают под этот периметр", - добавил глава департамента Минфина. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

