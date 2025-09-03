https://1prime.ru/20250903/minfin-861709424.html
Минфин изучит, сколько заемщиков прописались в жилье по "Семейной ипотеке"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ проанализирует, сколько заемщиков прописались в квартирах, купленных по "Семейной ипотеке", по итогам выйдет с предложениями, сообщил журналистам глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. "Мы сейчас смотрим цифры, какое у нас идёт соответствие прописки тому объекту недвижимости, который был приобретён в рамках программы. С учётом этого анализа конкретные предложения будут сформулированы. Цифры пока не готов сказать, но по большей части, люди где покупают квартиру, там они прописываются, это нормальная история", - сказал Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в ответ на вопрос, планирует ли Минфин делать "Семейную ипотеку" более адресной, и как министерство относится к ее ограничению именно пропиской в регионах. Минфин России поддерживает предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, предусматривающее для получателей семейной ипотеки обязательную регистрацию в купленном жилье в течение 180 дней, заявил в июле журналистам замглавы Минфина Иван Чебесков. Матвиенко на встрече с кабмином в конце июня предложила выдавать льготную семейную ипотеку для покупки или строительства жилья в регионе, где зарегистрирован заемщик. По ее словам, семейная ипотека – хорошее подспорье семьям с детьми, государство выделяет на программу большие финансовые ресурсы, но порядок выдачи требует изменений - льгота от государства не должна использоваться на покупку жилья в инвестиционных целях. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
