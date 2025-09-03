Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин прокомментировал идею дифференцированной ставки "Семейной ипотеки" - 03.09.2025
Минфин прокомментировал идею дифференцированной ставки "Семейной ипотеки"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Программу "Семейной ипотеки" в случае различных ставок в зависимости от региона будет сложно администрировать, польза неочевидна, сообщил журналистам глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума. "Во-первых, это сложно администрировать, во-вторых, с точки зрения миграции населения, трудовой прежде всего, может быть, это не всегда будет справедливо. Мы склонны думать, что это может несколько усложнить процесс, и польза будет неочевидна", - прокомментировал Яковлев идею введения дифференцированной ставки по этой программе в зависимости от региона. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
финансы, россия, владивосток
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Владивосток
13:33 03.09.2025
 
Минфин прокомментировал идею дифференцированной ставки "Семейной ипотеки"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Программу "Семейной ипотеки" в случае различных ставок в зависимости от региона будет сложно администрировать, польза неочевидна, сообщил журналистам глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума.
"Во-первых, это сложно администрировать, во-вторых, с точки зрения миграции населения, трудовой прежде всего, может быть, это не всегда будет справедливо. Мы склонны думать, что это может несколько усложнить процесс, и польза будет неочевидна", - прокомментировал Яковлев идею введения дифференцированной ставки по этой программе в зависимости от региона.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экономика Финансы РОССИЯ Владивосток
 
 
