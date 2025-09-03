https://1prime.ru/20250903/minfin-861709641.html
Минфин прокомментировал идею дифференцированной ставки "Семейной ипотеки"
Минфин прокомментировал идею дифференцированной ставки "Семейной ипотеки" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Минфин прокомментировал идею дифференцированной ставки "Семейной ипотеки"
Программу "Семейной ипотеки" в случае различных ставок в зависимости от региона будет сложно администрировать, польза неочевидна, сообщил журналистам глава... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T13:33+0300
2025-09-03T13:33+0300
2025-09-03T13:33+0300
экономика
финансы
россия
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Программу "Семейной ипотеки" в случае различных ставок в зависимости от региона будет сложно администрировать, польза неочевидна, сообщил журналистам глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума. "Во-первых, это сложно администрировать, во-вторых, с точки зрения миграции населения, трудовой прежде всего, может быть, это не всегда будет справедливо. Мы склонны думать, что это может несколько усложнить процесс, и польза будет неочевидна", - прокомментировал Яковлев идею введения дифференцированной ставки по этой программе в зависимости от региона. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250903/minfin-861709424.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, владивосток
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Владивосток
Минфин прокомментировал идею дифференцированной ставки "Семейной ипотеки"
Минфин: "Семейную ипотеку" в случае разных ставок будет сложно администрировать
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Программу "Семейной ипотеки" в случае различных ставок в зависимости от региона будет сложно администрировать, польза неочевидна, сообщил журналистам глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума.
"Во-первых, это сложно администрировать, во-вторых, с точки зрения миграции населения, трудовой прежде всего, может быть, это не всегда будет справедливо. Мы склонны думать, что это может несколько усложнить процесс, и польза будет неочевидна", - прокомментировал Яковлев идею введения дифференцированной ставки по этой программе в зависимости от региона.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Минфин изучит, сколько заемщиков прописались в жилье по "Семейной ипотеке"