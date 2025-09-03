https://1prime.ru/20250903/minfin-861710314.html

Минфин зафиксировал рост объема ФНБ в августе

экономика

финансы

фнб

минфин

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август увеличился на 61,9 миллиарда рублей и составил 13,142 триллиона рублей, а в долларах вырос почти на 3,8 миллиарда - до 163,601 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 сентября 2025 года объем ФНБ составил 13 142 340,5 млн рублей или 5,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год", - говорится в материалах. Это эквивалентно 163,601 миллиарда долларов. По состоянию на 1 августа 2025 года объем ФНБ составлял 13,08 триллиона рублей (в долларовом эквиваленте - 159,8 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 сентября составил эквивалент 3,9 триллиона рублей, или 48,9 миллиарда долларов, что составляет 1,8% ВВП России, прогнозируемого на 2025 год. Месяцем ранее объем ликвидных средств составлял 3,053 триллиона рублей, или 48,3 миллиарда долларов. По состоянию на 1 сентября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 209,152 миллиарда китайских юаней; 178,261 килограмма золота в обезличенной форме; 1,267 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 1,259 триллиона рублей, в долговые обязательства иностранных государств – 3 миллиарда долларов. Еще часть средств размещена в ценные бумаги российских эмитентов и на субординированных депозитах в банках. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года составила 63 миллиона долларов, что эквивалентно 5,061 миллиарда рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 554,968 миллиарда рублей, что эквивалентно 6,9 миллиарда долларов.

