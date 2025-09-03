https://1prime.ru/20250903/minpromtorg-861677632.html

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем - 03.09.2025, ПРАЙМ

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем

03.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Минпромторг на своем стенде на юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке представляет образцы беспилотных систем, передает корреспондент РИА Новости. На стенде министерства в их числе беспилотные системы ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников". "Есть дрон надводный, "Калашников" привез нам знаменитый "Скат", с которым мы можем познакомиться, - это наша беспилотная система. Сегодня демонстрировать будет компания T-Zone свои разработки в этой области", - рассказали агентству на стенде Минпромторга. Также министерство представляет промышленное оборудование, легкую промышленность, новые цифровые технологии. Кроме того, стенд оснащен исторической зоной. "У нас представлено 42 компании, которые приехали со своими экспонатами, новинками, разработками. Готовы это все продемонстрировать", - добавил собеседник. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

