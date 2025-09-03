Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем - 03.09.2025
https://1prime.ru/20250903/minpromtorg-861677632.html
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Минпромторг на своем стенде на юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке представляет образцы беспилотных систем, передает корреспондент РИА Новости. На стенде министерства в их числе беспилотные системы ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников". "Есть дрон надводный, "Калашников" привез нам знаменитый "Скат", с которым мы можем познакомиться, - это наша беспилотная система. Сегодня демонстрировать будет компания T-Zone свои разработки в этой области", - рассказали агентству на стенде Минпромторга. Также министерство представляет промышленное оборудование, легкую промышленность, новые цифровые технологии. Кроме того, стенд оснащен исторической зоной. "У нас представлено 42 компании, которые приехали со своими экспонатами, новинками, разработками. Готовы это все продемонстрировать", - добавил собеседник. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
технологии, владивосток, калашников, минпромторг
Технологии, Владивосток, Калашников, Минпромторг
02:56 03.09.2025
 
Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем

Минпромторг на своем стенде во Владивостоке представил образцы беспилотных систем

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Минпромторг на своем стенде на юбилейном Восточном экономическом форуме во Владивостоке представляет образцы беспилотных систем, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде министерства в их числе беспилотные системы ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников".
"Есть дрон надводный, "Калашников" привез нам знаменитый "Скат", с которым мы можем познакомиться, - это наша беспилотная система. Сегодня демонстрировать будет компания T-Zone свои разработки в этой области", - рассказали агентству на стенде Минпромторга.
Также министерство представляет промышленное оборудование, легкую промышленность, новые цифровые технологии. Кроме того, стенд оснащен исторической зоной.
"У нас представлено 42 компании, которые приехали со своими экспонатами, новинками, разработками. Готовы это все продемонстрировать", - добавил собеседник.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
