Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский

2025-09-03T02:44+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Минтранс РФ на своем стенде на юбилейном Восточном экономическом форуме представил макет будущего КПП на трансграничном с КНР острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае, передает корреспондент РИА Новости. На интерактивном макете можно посмотреть, как будет организовано движение легковых авто, грузовых автомобилей, как будет проходить досмотр транспорта, пограничный и таможенный контроль, а также увидеть расположение объектов комплекса и ознакомиться с информацией о КПП. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

