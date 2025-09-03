Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/mintrans-861677353.html
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский - 03.09.2025, ПРАЙМ
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский
Минтранс РФ на своем стенде на юбилейном Восточном экономическом форуме представил макет будущего КПП на трансграничном с КНР острове Большой Уссурийский в... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T02:44+0300
2025-09-03T02:44+0300
россия
бизнес
экономика
амур
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861677353.jpg?1756856678
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Минтранс РФ на своем стенде на юбилейном Восточном экономическом форуме представил макет будущего КПП на трансграничном с КНР острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае, передает корреспондент РИА Новости. На интерактивном макете можно посмотреть, как будет организовано движение легковых авто, грузовых автомобилей, как будет проходить досмотр транспорта, пограничный и таможенный контроль, а также увидеть расположение объектов комплекса и ознакомиться с информацией о КПП. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
амур
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, амур, китай, кнр
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Амур, КИТАЙ, КНР
02:44 03.09.2025
 
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский

Минтранс представил макет КПП на трансграничном с КНР острове Большой Уссурийский

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Минтранс РФ на своем стенде на юбилейном Восточном экономическом форуме представил макет будущего КПП на трансграничном с КНР острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае, передает корреспондент РИА Новости.
На интерактивном макете можно посмотреть, как будет организовано движение легковых авто, грузовых автомобилей, как будет проходить досмотр транспорта, пограничный и таможенный контроль, а также увидеть расположение объектов комплекса и ознакомиться с информацией о КПП.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесАмурКИТАЙКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала