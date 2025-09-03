https://1prime.ru/20250903/mintrans-861677353.html
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский - 03.09.2025, ПРАЙМ
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский
Минтранс РФ на своем стенде на юбилейном Восточном экономическом форуме представил макет будущего КПП на трансграничном с КНР острове Большой Уссурийский в... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T02:44+0300
2025-09-03T02:44+0300
2025-09-03T02:44+0300
россия
бизнес
экономика
амур
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861677353.jpg?1756856678
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Минтранс РФ на своем стенде на юбилейном Восточном экономическом форуме представил макет будущего КПП на трансграничном с КНР острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае, передает корреспондент РИА Новости.
На интерактивном макете можно посмотреть, как будет организовано движение легковых авто, грузовых автомобилей, как будет проходить досмотр транспорта, пограничный и таможенный контроль, а также увидеть расположение объектов комплекса и ознакомиться с информацией о КПП.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
амур
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, амур, китай, кнр
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Амур, КИТАЙ, КНР
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский
Минтранс представил макет КПП на трансграничном с КНР острове Большой Уссурийский
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Минтранс РФ на своем стенде на юбилейном Восточном экономическом форуме представил макет будущего КПП на трансграничном с КНР острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае, передает корреспондент РИА Новости.
На интерактивном макете можно посмотреть, как будет организовано движение легковых авто, грузовых автомобилей, как будет проходить досмотр транспорта, пограничный и таможенный контроль, а также увидеть расположение объектов комплекса и ознакомиться с информацией о КПП.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.