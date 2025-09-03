https://1prime.ru/20250903/minvostokrazvitie-861683358.html

Минвостокразвития рассматривает цифровую валюту для привлечения капитала

03.09.2025

Минвостокразвития рассматривает цифровую валюту для привлечения капитала

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Минвостокразвития рассматривает цифровую валюту как способ привлечения капитала на Дальний Восток, а также прорабатывает возможность перевести туда институты развития, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Наш блок правительства, ответственный за развитие Дальнего Востока, конечно, цифровую валюту рассматривает в первую очередь как дополнительную возможность привлечения капитала. Дальний Восток нуждается в инвестициях", - сказал Алтабаев на сессии "Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее". Алтабаев отметил, что добыча и переработка природных ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике – это основной вклад в валовый региональный продукт (ВРП0. При этом все новые месторождения необходимо обеспечивать, а Дальний Восток и Арктика – это те места, где их обеспечение достаточно капиталоемкое. "Безусловно, у нас есть своя госпрограмма, мы ей активно пользуемся, но бюджетный рубль, как известно, всегда априори дефицитный и тяжелый в эксплуатации. Всегда уважаемый Минфин бдит за показателями эффективности, за возвратностью в бюджет и так далее. Поэтому, конечно, частные средства здесь будут намного удобнее для использования инвесторам", - добавил замминистра. "По данным Центрального банка, на 1 января 2025 года у нас только у физических лиц было порядка 60 триллионов на депозитах. В общем-то это и может частично являться объектом "охоты", - считает он. По словам Алтабаева, на Дальнем Востоке есть компании, которые уже используют цифровые финансовые активы - "Доброфлот", "Селигдар", "Сибстекло". "Мы, чиновники, сейчас активно думаем над тем, как нам перевести наши институты развития в эту отрасль. Надеюсь, даже по результатам этого ВЭФ будут соответствующие поручения президента, и наша корпорация начнет движение в сторону привлечения рыночных денег", - добавил он. "Важный момент хотел бы еще отметить, что цифровая финансовая валюта - это упрощение всех процедур, ну и товарооборот Дальнего Востока ежегодно порядка 40 миллиардов долларов, то есть здесь тоже есть над чем работать. Думаю, наш дальневосточный бизнес с опасением, но рано или поздно все равно будет переходить на этот способ", - заключил замминистра. Цифровой рубль - третья форма национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит эксперимент с использованием цифровых рублей. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

