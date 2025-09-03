Мишустин указал на важность импортозамещения лекарств и медоборудования

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность импортозамещения в производстве лекарственных средств и медицинского оборудования. Глава правительства в среду провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой. "Очень важно, что максимально мы могли бы производить и лекарственное обеспечение, и оборудование в России", - подчеркнул Мишустин. Он спросил главу Росздравнадзора о том, как продвигается процесс импортозамещения в этой сфере, как идет выпуск жизненно важных средств и медицинского оборудования на отечественных предприятиях.
здоровье, россия, михаил мишустин, росздравнадзор
Политика, Здоровье, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росздравнадзор
10:38 03.09.2025
 
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность импортозамещения в производстве лекарственных средств и медицинского оборудования.
Глава правительства в среду провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.
"Очень важно, что максимально мы могли бы производить и лекарственное обеспечение, и оборудование в России", - подчеркнул Мишустин.
Он спросил главу Росздравнадзора о том, как продвигается процесс импортозамещения в этой сфере, как идет выпуск жизненно важных средств и медицинского оборудования на отечественных предприятиях.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Все ждут российских импортозамещенных самолетов, заявил Мишустин
5 августа, 10:42
 
