Мишустин указал на важность импортозамещения лекарств и медоборудования

2025-09-03T10:38+0300

политика

здоровье

россия

михаил мишустин

росздравнадзор

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность импортозамещения в производстве лекарственных средств и медицинского оборудования. Глава правительства в среду провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой. "Очень важно, что максимально мы могли бы производить и лекарственное обеспечение, и оборудование в России", - подчеркнул Мишустин. Он спросил главу Росздравнадзора о том, как продвигается процесс импортозамещения в этой сфере, как идет выпуск жизненно важных средств и медицинского оборудования на отечественных предприятиях.

