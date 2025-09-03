https://1prime.ru/20250903/mishustin-861693887.html
Мишустин указал на важность импортозамещения лекарств и медоборудования
Мишустин указал на важность импортозамещения лекарств и медоборудования - 03.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин указал на важность импортозамещения лекарств и медоборудования
Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность импортозамещения в производстве лекарственных средств и медицинского оборудования. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T10:38+0300
2025-09-03T10:38+0300
2025-09-03T10:38+0300
политика
здоровье
россия
михаил мишустин
росздравнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861389193_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_4e5b91f55c8892fc1c8d142907bacaa2.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность импортозамещения в производстве лекарственных средств и медицинского оборудования. Глава правительства в среду провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой. "Очень важно, что максимально мы могли бы производить и лекарственное обеспечение, и оборудование в России", - подчеркнул Мишустин. Он спросил главу Росздравнадзора о том, как продвигается процесс импортозамещения в этой сфере, как идет выпуск жизненно важных средств и медицинского оборудования на отечественных предприятиях.
https://1prime.ru/20250805/mishustin-860330157.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861389193_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e00d6387335085d76eaa0687c2904caa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, россия, михаил мишустин, росздравнадзор
Политика, Здоровье, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росздравнадзор
Мишустин указал на важность импортозамещения лекарств и медоборудования
Мишустин отметил важность импортозамещения в производстве лекарств и медоборудования
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на важность импортозамещения в производстве лекарственных средств и медицинского оборудования.
Глава правительства в среду провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.
"Очень важно, что максимально мы могли бы производить и лекарственное обеспечение, и оборудование в России", - подчеркнул Мишустин.
Он спросил главу Росздравнадзора о том, как продвигается процесс импортозамещения в этой сфере, как идет выпуск жизненно важных средств и медицинского оборудования на отечественных предприятиях.
Все ждут российских импортозамещенных самолетов, заявил Мишустин