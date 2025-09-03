https://1prime.ru/20250903/moskva-861680571.html
Москва и Минвостокразвития договорились о выпуске народных облигаций
Москва и Минвостокразвития договорились о выпуске народных облигаций
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Московская биржа и Минвостокразвития России на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве по выпуску регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики народных облигаций, говорится в совместном сообщении Мосбиржи и Минвостокразвития.
В скором времени народные облигации регионов Дальнего Востока и Арктики появятся на финансовом маркетплейсе "Финуслуги", созданном Московской биржей. "Привлеченные средства будут направлены на финансирование мероприятий и проектов, предусмотренных мастер-планами дальневосточных и арктических городов", - говорится в сообщении.
В 2025 году выпуск народных облигаций общим объемом около 2,2 миллиарда рублей на "Финуслугах" рассматривают Амурская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, а также город Якутск.
Подписи под соглашением поставили заместитель главы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева и старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.
На платформе "Финуслуги" также планируется публикация материалов с проектами мастер-планов дальневосточных и арктических городов, под которые регионы будут выпускать народные облигации, отметил Алутин.
Минвостокразвития России в настоящее время продолжает активное обсуждение с регионами их участия в выпуске народных облигаций и целесообразности использования этого инструмента в реализации мастер-планов городов, сказала Нургалиева.
"Эмиссию на 2026 год запланировало еще три региона. По предварительным расчетам, общая долговая емкость регионов Дальнего Востока составляет около 300 миллиардов рублей. Это позволяет рассматривать народные облигации в качестве источника финансирования многих проектов. Уверена, сотрудничество с Мосбиржей поможет увеличить объемы выпусков и масштабировать применение этого финансового инструмента на Дальнем Востоке и в Арктике", - рассказала она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
