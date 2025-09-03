https://1prime.ru/20250903/moskva-861719145.html

Названа квартира с самой высокой кадастровой стоимостью в Москве

недвижимость

бизнес

москва

МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Квартира с самой высокой кадастровой стоимостью в Москве, согласно госоценке от 2025 года, находится в жилом комплексе неподалеку от Кремля по адресу: Большая Никитская улица, 9, сообщил РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик. Ранее он рассказал, что кадастровая стоимость жилья в 2026 году может вырасти в Москве в среднем на 23%, при этом в госоценке отдельно выделили элитные дома, кадастровая стоимость помещений в которых может увеличиться в следующем году, когда начнет действовать обновленная госоценка, на 41,1%, а также премиальные объекты, чья кадастровая стоимость должна подняться почти в три раза. По словам Пивоварчика, квартира, находящаяся в частной собственности и имеющая самую высокую кадастровую стоимость в столице, оценивается почти в 2,8 миллиарда рублей. Ее площадь - 975,5 квадратного метра. Объект принадлежит ЗПИФК "КонцептИнвест" под управлением "Гамма Групп", добавил Пивоварчик. По его данным, в результате обновления госоценки в 2025 году количество помещений в столице со стоимостью 300 миллионов рублей и выше может вырасти в четыре раза – до 1585 объектов. С 1 января 2025 года федеральное законодательство позволяет регионам применять к таким объектам, находящимся в собственности юридических лиц, максимальную ставку по налогу на имущество в 2,5%. Однако пока на уровне московского законодательства установлена максимальная ставка при налогообложении имущества юридических лиц в 2%.

москва

2025

