https://1prime.ru/20250903/moskva-861736389.html

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве - 03.09.2025, ПРАЙМ

Москва и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве между регионами на ближайшие пять лет,... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T20:46+0300

2025-09-03T20:46+0300

2025-09-03T20:46+0300

россия

общество

москва

сергей собянин

александр хинштейн

https://cdnn.1prime.ru/img/83586/38/835863883_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_8225dc4f75defa1a9b897edca2eb04d1.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве между регионами на ближайшие пять лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Мэр Москвы Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами на ближайшие пять лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и Курской областью развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2015 году, и предусматривает углубление интеграции и укрепление связей во многих сферах. "Курская область - надежный торгово-экономический партнер Москвы. Предприятия региона регулярно участвуют в выполнении столичного госзаказа. В 2022–2025 годах они заключили свыше 2,6 тысячи контрактов на общую сумму около 1,8 миллиарда рублей, из них 685 контрактов (более 25 процентов) на 98,5 миллиона рублей (5,5 процента) - на закупки малого объема", - добавляется в сообщении. Кроме того, в августе 2024 года Москва оказала помощь жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои жилища в связи с вторжением украинских войск в регион. "На территории шести муниципальных образований Курской области (пять районов и город Железногорск) силами правительства Москвы развернули 36 пунктов временного размещения общей вместимостью до 20 тысяч человек. Также был реализован ряд мероприятий по обеспечению безопасности региона и защите от атак БПЛА", - подчеркивается в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

https://1prime.ru/20250711/sobyanin-859397703.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, сергей собянин, александр хинштейн