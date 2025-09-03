https://1prime.ru/20250903/mvd--861687093.html

В МВД назвали самую распространенную уловку мошенников

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Заставить гражданина самостоятельно позвонить является самой популярной уловкой мошенников за последние месяцы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Самая популярная уловка мошенников последних месяцев - заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок. Это позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников", - говорится в сообщении. Правоохранители объясняют, что все схемы начинаются с создания иллюзии угрозы: "взлом "Госуслуг", "утечка данных", "несанкционированный доступ". "Потом придет сообщение, в котором гражданину "подкинут" номер, звонок по которому решит проблему. Вот только этот номер приведет напрямую в колл-центр", - рассказывают в управлении. В МВД объясняют, что у фейкового сообщения от "Госуслуг" будет нестандартный отправитель, например, поддельные сообщения приходят с личных аккаунтов в мессенджерах, email-адресов или номеров, не имеющих отношения к официальным. "Призыв к немедленному действию. Настоящие госорганы никогда не требуют перезвонить "срочно" по неизвестному номеру. Это ключевой маркер мошенничества. Ошибки и неформатный стиль. В поддельных сообщениях часто встречаются стилистические ошибки, неформальное обращение и некорректные данные",- объясняют в управлении. Правоохранители предупреждают, что официальные службы никогда не просят перезвонить по сомнительному номеру для решения проблем.

