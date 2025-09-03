Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД назвали самую распространенную уловку мошенников - 03.09.2025
В МВД назвали самую распространенную уловку мошенников
09:15 03.09.2025
 
В МВД назвали самую распространенную уловку мошенников

МВД: заставить гражданина позвонить является самой популярной уловкой мошенников

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Заставить гражданина самостоятельно позвонить является самой популярной уловкой мошенников за последние месяцы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Самая популярная уловка мошенников последних месяцев - заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок.
Это позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников", - говорится в сообщении.
Правоохранители объясняют, что все схемы начинаются с создания иллюзии угрозы: "взлом "Госуслуг", "утечка данных", "несанкционированный доступ".
"Потом придет сообщение, в котором гражданину "подкинут" номер, звонок по которому решит проблему. Вот только этот номер приведет напрямую в колл-центр", - рассказывают в управлении.
В МВД объясняют, что у фейкового сообщения от "Госуслуг" будет нестандартный отправитель, например, поддельные сообщения приходят с личных аккаунтов в мессенджерах, email-адресов или номеров, не имеющих отношения к официальным.
"Призыв к немедленному действию. Настоящие госорганы никогда не требуют перезвонить "срочно" по неизвестному номеру. Это ключевой маркер мошенничества. Ошибки и неформатный стиль. В поддельных сообщениях часто встречаются стилистические ошибки, неформальное обращение и некорректные данные",- объясняют в управлении.
Правоохранители предупреждают, что официальные службы никогда не просят перезвонить по сомнительному номеру для решения проблем.
