МВД предупредило россиян о мошенничестве с доменным именем

Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является,... | 03.09.2025, ПРАЙМ

мошенничество

общество

технологии

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861717085_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_10156c111e48a4e0ec542cc7dff700cf.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как следует из материалов, опубликованных правоохранителями, с виду легитимный домен - .ru - оказывается не имеющим отношения к госорганам доменом - tax.gov.ru. "Однако, структура service.tax.gov.ru может быть поддельным доменом, где tax.gov.ru зарегистрирован мошенниками, или субдоменом мошеннического домена, где service.tax.gov.ru — просто текст в субдомене", - говорится в сообщении. В Управлении предупреждают, что цель такой схемы - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками.

