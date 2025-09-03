Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило россиян о мошенничестве с доменным именем - 03.09.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило россиян о мошенничестве с доменным именем
МВД предупредило россиян о мошенничестве с доменным именем
мошенничество
общество
технологии
россия
мвд
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как следует из материалов, опубликованных правоохранителями, с виду легитимный домен - .ru - оказывается не имеющим отношения к госорганам доменом - tax.gov.ru. "Однако, структура service.tax.gov.ru может быть поддельным доменом, где tax.gov.ru зарегистрирован мошенниками, или субдоменом мошеннического домена, где service.tax.gov.ru — просто текст в субдомене", - говорится в сообщении. В Управлении предупреждают, что цель такой схемы - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками.
общество, технологии, россия, мвд
Мошенничество, Общество , Технологии, РОССИЯ, МВД
15:48 03.09.2025
 
МВД предупредило россиян о мошенничестве с доменным именем

МВД: мошенники используют доменное имя, которое визуально напоминает госресурс

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как следует из материалов, опубликованных правоохранителями, с виду легитимный домен - .ru - оказывается не имеющим отношения к госорганам доменом - tax.gov.ru.
"Однако, структура service.tax.gov.ru может быть поддельным доменом, где tax.gov.ru зарегистрирован мошенниками, или субдоменом мошеннического домена, где service.tax.gov.ru — просто текст в субдомене", - говорится в сообщении.
В Управлении предупреждают, что цель такой схемы - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками.
Мошенничество Общество Технологии РОССИЯ МВД
 
 
