https://1prime.ru/20250903/mvd-861717249.html
МВД предупредило россиян о мошенничестве с доменным именем
МВД предупредило россиян о мошенничестве с доменным именем - 03.09.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило россиян о мошенничестве с доменным именем
Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является,... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T15:48+0300
2025-09-03T15:48+0300
2025-09-03T15:48+0300
мошенничество
общество
технологии
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861717085_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_10156c111e48a4e0ec542cc7dff700cf.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как следует из материалов, опубликованных правоохранителями, с виду легитимный домен - .ru - оказывается не имеющим отношения к госорганам доменом - tax.gov.ru. "Однако, структура service.tax.gov.ru может быть поддельным доменом, где tax.gov.ru зарегистрирован мошенниками, или субдоменом мошеннического домена, где service.tax.gov.ru — просто текст в субдомене", - говорится в сообщении. В Управлении предупреждают, что цель такой схемы - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками.
https://1prime.ru/20250902/mvd-861648895.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861717085_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_63a7305f8dcaccda4c82b03164776010.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , технологии, россия, мвд
Мошенничество, Общество , Технологии, РОССИЯ, МВД
МВД предупредило россиян о мошенничестве с доменным именем
МВД: мошенники используют доменное имя, которое визуально напоминает госресурс
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники обманывают россиян, используя доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс, однако таковым не является, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как следует из материалов, опубликованных правоохранителями, с виду легитимный домен - .ru - оказывается не имеющим отношения к госорганам доменом - tax.gov.ru.
"Однако, структура service.tax.gov.ru может быть поддельным доменом, где tax.gov.ru зарегистрирован мошенниками, или субдоменом мошеннического домена, где service.tax.gov.ru — просто текст в субдомене", - говорится в сообщении.
В Управлении предупреждают, что цель такой схемы - убедить гражданина инициативно связаться с преступниками.
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы