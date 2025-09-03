Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев

https://1prime.ru/20250903/mvf-861691775.html

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев, здесь она будет работать около недели, сообщил украинский телеканал "Общественное". | 03.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев, здесь она будет работать около недели, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киев прибыла миссия МВФ, она будет работать около недели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В конце июня фонд сообщил, что одобрил выплату Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов по расширенной кредитной программе, в результате чего общая сумма поддержки Украины по линии фонда достигла 10,6 миллиарда долларов. В начале июля директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что фонд проведет следующий пересмотр действующей кредитной программы Украины в конце 2025 года. Программа расширенного финансирования для Киева рассчитана до 2027 года.

