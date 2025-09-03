Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев - 03.09.2025
Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев
Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев - 03.09.2025, ПРАЙМ
Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев, здесь она будет работать около недели, сообщил украинский телеканал "Общественное". | 03.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев, здесь она будет работать около недели, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киев прибыла миссия МВФ, она будет работать около недели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В конце июня фонд сообщил, что одобрил выплату Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов по расширенной кредитной программе, в результате чего общая сумма поддержки Украины по линии фонда достигла 10,6 миллиарда долларов. В начале июля директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что фонд проведет следующий пересмотр действующей кредитной программы Украины в конце 2025 года. Программа расширенного финансирования для Киева рассчитана до 2027 года.
10:25 03.09.2025
 
Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев

Миссия МВФ прибыла в Киев, где будет работать около недели

Украинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев, здесь она будет работать около недели, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Киев прибыла миссия МВФ, она будет работать около недели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В конце июня фонд сообщил, что одобрил выплату Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов по расширенной кредитной программе, в результате чего общая сумма поддержки Украины по линии фонда достигла 10,6 миллиарда долларов.
В начале июля директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что фонд проведет следующий пересмотр действующей кредитной программы Украины в конце 2025 года. Программа расширенного финансирования для Киева рассчитана до 2027 года.
