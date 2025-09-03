https://1prime.ru/20250903/nepal-861700341.html
Непал введет системы обязательной регистрации и отслеживания туристов
2025-09-03T11:45+0300
бизнес
туризм
непал
непал
бизнес, туризм, непал
Непал с 17 сентября введет обязательную регистрацию и отслеживание туристов
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сен - ПРАЙМ. Непал вводит системы обязательной регистрации и отслеживания туристов, с 17 сентября посещающие страну иностранные граждане должны зарегистрироваться на новой цифровой платформе, сообщил директор департамента иммиграции Рам Чандра Тивари.
"На первом этапе регистрация и отслеживание перемещений иностранных граждан начнутся с 17 сентября в пятизвездочных отелях Катманду", - сказал Тивари изданию Kathmandu Times.
Он также представил цифровую платформу для отслеживания путешественников и иностранных граждан NepaliPort, разработанную для усиления иммиграционного контроля, улучшения аналитики туристических данных и улучшения коммуникации между поставщиками услуг и иностранными путешественниками.
"Система объединяет сканирование QR-кодов, аутентификацию через мобильное приложение и отслеживание в режиме реального времени для упрощения иммиграционных процессов и улучшения управления иностранными гражданами", - пишет издание.
Согласно новым правилам, въехавший в Непал иностранный гражданин должен зарегистрироваться на новом сайте департамента иммиграции, где может сообщить свой статус, местонахождение, телефон и адрес, уточняется в публикации.
"После того, как иностранные граждане загрузят необходимую информацию, система будет отправлять им напоминания посредством SMS и push-уведомлений за семь и два дня до истечения срока действия визы, включая инструкции по продлению визы или выезду. Система также позволяет фильтровать отчёты о перемещениях иностранных граждан по диапазону дат, гражданству или типу визы, просматривать тепловые карты и экспортировать данные", - сообщает издание.
