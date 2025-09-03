Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МО Норвегии объяснил траты на новые фрегаты "сдерживанием" России - 03.09.2025
Глава МО Норвегии объяснил траты на новые фрегаты "сдерживанием" России
Глава МО Норвегии объяснил траты на новые фрегаты "сдерживанием" России - 03.09.2025, ПРАЙМ
Глава МО Норвегии объяснил траты на новые фрегаты "сдерживанием" России
Глава норвежского оборонного ведомства Торе Сандвик объяснил покупку Норвегией новых фрегатов у Великобритании якобы "сдерживанием России", хотя РФ не раз... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T16:11+0300
2025-09-03T16:11+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Глава норвежского оборонного ведомства Торе Сандвик объяснил покупку Норвегией новых фрегатов у Великобритании якобы "сдерживанием России", хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Основной потенциал новых фрегатов - сдерживать Россию от выхода в Северное море и Атлантику с их подводными лодками и Северным флотом, который цел, несмотря на участие в боевых действиях на Украине", - сказал Сандвик в интервью агентству Блумберг. Сандвик добавил, что новые фрегаты предназначены для охоты на подводные лодки. По словам министра, российский Северный флот, стратегические и многоцелевые подводные лодки якобы представляют угрозу для НАТО. Правительство Норвегии сообщило 31 августа, что страна закупит у Великобритании фрегаты типа 26. Поставки начнутся в 2030 году. Британский премьер Кир Стармер заявил, что сделка с Норвегией оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Глава МО Норвегии объяснил траты на новые фрегаты "сдерживанием" России

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Глава норвежского оборонного ведомства Торе Сандвик объяснил покупку Норвегией новых фрегатов у Великобритании якобы "сдерживанием России", хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Основной потенциал новых фрегатов - сдерживать Россию от выхода в Северное море и Атлантику с их подводными лодками и Северным флотом, который цел, несмотря на участие в боевых действиях на Украине", - сказал Сандвик в интервью агентству Блумберг.
Сандвик добавил, что новые фрегаты предназначены для охоты на подводные лодки. По словам министра, российский Северный флот, стратегические и многоцелевые подводные лодки якобы представляют угрозу для НАТО.
Правительство Норвегии сообщило 31 августа, что страна закупит у Великобритании фрегаты типа 26. Поставки начнутся в 2030 году. Британский премьер Кир Стармер заявил, что сделка с Норвегией оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Норвегия будет закупать британские фрегаты типа 26
31 августа, 13:24
Заголовок открываемого материала