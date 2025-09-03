Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НРА рассказали о замедлении роста российской экономики - 03.09.2025, ПРАЙМ
В НРА рассказали о замедлении роста российской экономики
В НРА рассказали о замедлении роста российской экономики

Глава НРА Григорьева: экономика России по итогам 2025 года столкнется с замедлением роста

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Экономика России по итогам 2025 года ожидаемо столкнется с существенным замедлением роста до уровня 1,5-1,8%, для возврата к устойчивому росту ей нужно перейти от модели потребления, стимулируемой госрасходами, к инвестиционной модели, основанной на частных капиталовложениях, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
"Экономика России по итогам 2025 года ожидаемо столкнется с существенным замедлением роста до уровня 1,5-1,8% после впечатляющих показателей 2023-2024 годов", - рассказала Григорьева.
Она объяснила, что ключевой фактор, который сдерживает экономическую активность в этом году и приведет к "мягкой посадке" - это жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Длительный период высоких ставок делает кредиты более дорогими для бизнеса, и, как следствие, финансирование долгосрочных инвестиционных проектов практически невозможным вне секторов, финансируемых государством.
Чтобы экономике РФ вернуться к устойчивому росту, в среднесрочной перспективе нужно "перейти от модели потребления, стимулируемой госрасходами, к инвестиционной модели, основанной на частных капиталовложениях и предпринимательской инициативе", обратила внимание глава НРА. Однако для этого нужно снизить стоимость денег и создать в стране систему стимулов для долгосрочного частного инвестирования в высокопроизводительные несырьевые отрасли.
Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.
При этом ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 сентября в 11.00 мск.
 
 
