В НРА рассказали о средней ставке по ипотеке к концу 2026 года

В НРА рассказали о средней ставке по ипотеке к концу 2026 года

2025-09-03T04:00+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2026 года может стабилизироваться на уровне 10-11% годовых, однако, для широких слоев населения это все еще будет существенным барьером, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. “К концу 2026 года средняя ставка может стабилизироваться на уровне 10-11% годовых”, - сказала Григорьева. Однако, она подчеркнула, такой уровень ставок “все равно останется существенным барьером для широких слоев населения”. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 сентября в 11.00 мск.

