https://1prime.ru/20250903/nra-861679123.html
В НРА рассказали о средней ставке по ипотеке к концу 2026 года
В НРА рассказали о средней ставке по ипотеке к концу 2026 года - 03.09.2025, ПРАЙМ
В НРА рассказали о средней ставке по ипотеке к концу 2026 года
Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2026 года может стабилизироваться на уровне 10-11% годовых, однако, для широких слоев населения это все еще будет... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T04:00+0300
2025-09-03T04:00+0300
2025-09-03T04:00+0300
экономика
недвижимость
финансы
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861679123.jpg?1756861224
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2026 года может стабилизироваться на уровне 10-11% годовых, однако, для широких слоев населения это все еще будет существенным барьером, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
“К концу 2026 года средняя ставка может стабилизироваться на уровне 10-11% годовых”, - сказала Григорьева.
Однако, она подчеркнула, такой уровень ставок “все равно останется существенным барьером для широких слоев населения”.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 сентября в 11.00 мск.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, финансы, владивосток
Экономика, Недвижимость, Финансы, Владивосток
В НРА рассказали о средней ставке по ипотеке к концу 2026 года
Глава НРА Григорьева: средняя ставка по ипотеке к концу 2026 года может составить 10-11%
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России к концу 2026 года может стабилизироваться на уровне 10-11% годовых, однако, для широких слоев населения это все еще будет существенным барьером, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
“К концу 2026 года средняя ставка может стабилизироваться на уровне 10-11% годовых”, - сказала Григорьева.
Однако, она подчеркнула, такой уровень ставок “все равно останется существенным барьером для широких слоев населения”.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 сентября в 11.00 мск.