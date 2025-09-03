Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.09.2025 В НРА рассказали о курсе доллара до конца года
В НРА рассказали о курсе доллара до конца года
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Курс рубля до конца этого года будет находиться в диапазоне 82-87 рублей за доллар, в следующем году выше - в среднем 90-95 рублей за доллар, однако "апокалиптических сценариев" с курсом выше 110 рублей за доллар не предвидится, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. "До конца года мы ожидаем рубль в диапазоне 82-87 рублей за доллар. Но в дальнейшем, понимая, что структурные слабости рубля никуда не делись, а санкционная политика останется на месте, курс в 2026 году может быть в диапазоне 90-95 рублей за доллар в среднем", - заявила Григорьева. При этом она отметила, что в НРА "не видят апокалиптических сценариев с курсом выше 110 рублей за доллар". По прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за доллар, а в 2026 году - 100,2 рубля. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 3 сентября.
05:46 03.09.2025
 
В НРА рассказали о курсе доллара до конца года

Глава НРА Григорьева: курс доллара в 2026 году может вырасти до 82-87 рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Курс рубля до конца этого года будет находиться в диапазоне 82-87 рублей за доллар, в следующем году выше - в среднем 90-95 рублей за доллар, однако "апокалиптических сценариев" с курсом выше 110 рублей за доллар не предвидится, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
"До конца года мы ожидаем рубль в диапазоне 82-87 рублей за доллар. Но в дальнейшем, понимая, что структурные слабости рубля никуда не делись, а санкционная политика останется на месте, курс в 2026 году может быть в диапазоне 90-95 рублей за доллар в среднем", - заявила Григорьева.
При этом она отметила, что в НРА "не видят апокалиптических сценариев с курсом выше 110 рублей за доллар".
По прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за доллар, а в 2026 году - 100,2 рубля.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 3 сентября.
 
