https://1prime.ru/20250903/nra-861681321.html

В НРА рассказали о курсе доллара до конца года

В НРА рассказали о курсе доллара до конца года - 03.09.2025, ПРАЙМ

В НРА рассказали о курсе доллара до конца года

Курс рубля до конца этого года будет находиться в диапазоне 82-87 рублей за доллар, в следующем году выше - в среднем 90-95 рублей за доллар, однако... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T05:46+0300

2025-09-03T05:46+0300

2025-09-03T05:46+0300

экономика

владивосток

нра

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861681321.jpg?1756867592

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Курс рубля до конца этого года будет находиться в диапазоне 82-87 рублей за доллар, в следующем году выше - в среднем 90-95 рублей за доллар, однако "апокалиптических сценариев" с курсом выше 110 рублей за доллар не предвидится, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. "До конца года мы ожидаем рубль в диапазоне 82-87 рублей за доллар. Но в дальнейшем, понимая, что структурные слабости рубля никуда не делись, а санкционная политика останется на месте, курс в 2026 году может быть в диапазоне 90-95 рублей за доллар в среднем", - заявила Григорьева. При этом она отметила, что в НРА "не видят апокалиптических сценариев с курсом выше 110 рублей за доллар". По прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за доллар, а в 2026 году - 100,2 рубля. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 3 сентября.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владивосток, нра