В НРА не исключили массовых дефолтов застройщиков в 2026 году
03.09.2025
В НРА не исключили массовых дефолтов застройщиков в 2026 году
03.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Массовых дефолтов застройщиков в России в 2026 году можно не ожидать, однако будет происходить рост поглощений сильными застройщиками более слабых, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.
"Нет, массовых не будет, хотя единичных дефолтов я не исключаю, но они будут носить региональный и нишевый характер", - прокомментировала Григорьева, отвечая на вопрос о возможности массового дефолта застройщиков в будущем году.
При этом она отметила, что можно будет увидеть "рост поглощений сильными застройщиками более слабых игроков". В первую очередь это коснется компаний со слабой финансовой дисциплиной, высокой долговой нагрузкой и узкой региональной представленностью. "Системные игроки, скорее всего, лишь укрепят свои позиции из-за передела рынка в их пользу", - добавила Григорьева.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 сентября 11.00 мск.
В НРА не исключили массовых дефолтов застройщиков в 2026 году
Глава НРА Григорьева: массовых дефолтов застройщиков в России в 2026 году не будет
