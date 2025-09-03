https://1prime.ru/20250903/nra-861682278.html

В НРА не исключили массовых дефолтов застройщиков в 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Массовых дефолтов застройщиков в России в 2026 году можно не ожидать, однако будет происходить рост поглощений сильными застройщиками более слабых, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. "Нет, массовых не будет, хотя единичных дефолтов я не исключаю, но они будут носить региональный и нишевый характер", - прокомментировала Григорьева, отвечая на вопрос о возможности массового дефолта застройщиков в будущем году. При этом она отметила, что можно будет увидеть "рост поглощений сильными застройщиками более слабых игроков". В первую очередь это коснется компаний со слабой финансовой дисциплиной, высокой долговой нагрузкой и узкой региональной представленностью. "Системные игроки, скорее всего, лишь укрепят свои позиции из-за передела рынка в их пользу", - добавила Григорьева. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 сентября 11.00 мск.

