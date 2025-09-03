https://1prime.ru/20250903/oak-861697633.html

Умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин скоропостижно скончался, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). "Скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник – Юрий Викторович Ивашечкин. С 1968 года он одним из первых в ОКБ начинал работы по штурмовику Т-8 (Су-25), и с 1974 года заслуженно занял должность руководителя этой темы. При его непосредственном участии и под его руководством в эти годы были осуществлены все основные этапы работ по этой теме, от разработки концепции до постройки опытных экземпляров, и их испытаний", - говорится в сообщении. В 1980 году Ивашечкин был назначен и.о. главного конструктора, и затем в качестве заместителем командира группы "Ромб" он участвовал в испытаниях будущего штурмовика в условиях боевых действий в Афганистане. В должности и.о. главного конструктора Ивашечкин продолжал работы по Су-25 до 1983 года. С 1985 года Ивашечкин перешел на работу в ОКБ Микояна, а в ОКБ Сухого он вновь вернулся в только в 2000 году. С 2001 года он начал работать в ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в качестве главного конструктора пассажирского самолета SSJ-100. Под его руководством и с его личным участием в 2001-2007 годах. была разработана аэродинамическая схема и проведена конструктивно-силовая завязка этого самолета. В период с 2007 по 2013 гг. Ивашечкин работал в ГСС в должности советника президента. За успехи в разработке отечественной авиатехники он был награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом "Знак Почета", медалями.

