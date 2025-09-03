https://1prime.ru/20250903/onlajn-uslugi-861683142.html

Названы самые популярные онлайн-услуги на Дальнем Востоке

Названы самые популярные онлайн-услуги на Дальнем Востоке - 03.09.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные онлайн-услуги на Дальнем Востоке

Туризм, включая услуги гидов и аренду автомобилей, это самые распространенные онлайн-услуги на Дальнем Востоке, в тройку по популярности также входят услуги... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T07:26+0300

2025-09-03T07:26+0300

2025-09-03T07:26+0300

бизнес

туризм

россия

дальний восток

рф

владивосток

авито

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861683142.jpg?1756873604

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Туризм, включая услуги гидов и аренду автомобилей, это самые распространенные онлайн-услуги на Дальнем Востоке, в тройку по популярности также входят услуги графического дизайнера и юриста, рассказал управляющий директор платформы "Авито" Владислав Федулов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Что интересно в отношении Дальневосточного округа? Здесь наибольшей популярностью является, безусловно, туризм и услуги, связанные с туризмом: гиды, маршруты различные, предоставление выбора автомобилей, чтобы куда-либо добраться. В целом комплексно предоставляются туристические услуги", - сказал он в рамках сессии "Платформы и государство: эффективное партнерство для развития регионов". "На втором и третьем местах, если я не ошибаюсь, это услуги графических дизайнеров, как ни странно, услуги юридические", - добавил Федулов. По его словам, рост спроса на такие услуги да последний год составил порядка 4-6%. Он объяснил, что на Дальнем Востоке на рынке услуг произошла примерно та же ситуация, что и с товарными рынками: если любой товар можно получить на территории РФ, вне зависимости от того, где находится клиент, то и с услугами происходит то же самое - есть возможность предоставлять услуги из любой точки России. Он добавил, что сейчас на российский рынок выведено более 140 тысяч онлайн-услуг. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

дальний восток

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, дальний восток, рф, владивосток, авито