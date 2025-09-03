Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные онлайн-услуги на Дальнем Востоке - 03.09.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные онлайн-услуги на Дальнем Востоке
2025-09-03T07:26+0300
2025-09-03T07:26+0300
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Туризм, включая услуги гидов и аренду автомобилей, это самые распространенные онлайн-услуги на Дальнем Востоке, в тройку по популярности также входят услуги графического дизайнера и юриста, рассказал управляющий директор платформы "Авито" Владислав Федулов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Что интересно в отношении Дальневосточного округа? Здесь наибольшей популярностью является, безусловно, туризм и услуги, связанные с туризмом: гиды, маршруты различные, предоставление выбора автомобилей, чтобы куда-либо добраться. В целом комплексно предоставляются туристические услуги", - сказал он в рамках сессии "Платформы и государство: эффективное партнерство для развития регионов". "На втором и третьем местах, если я не ошибаюсь, это услуги графических дизайнеров, как ни странно, услуги юридические", - добавил Федулов. По его словам, рост спроса на такие услуги да последний год составил порядка 4-6%. Он объяснил, что на Дальнем Востоке на рынке услуг произошла примерно та же ситуация, что и с товарными рынками: если любой товар можно получить на территории РФ, вне зависимости от того, где находится клиент, то и с услугами происходит то же самое - есть возможность предоставлять услуги из любой точки России. Он добавил, что сейчас на российский рынок выведено более 140 тысяч онлайн-услуг. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
07:26 03.09.2025
 
