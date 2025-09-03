https://1prime.ru/20250903/oplata-861716657.html

"Сбер" подсчитал число клиентов, воспользовавшихся сервисом "Вжух"

экономика

сбербанк

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Более 1,6 миллиона владельцев iPhone воспользовались новым сервисом бесконтактной оплаты "Вжух" и провели 5 миллионов оплат за первую неделю работы сервиса, говорится в пресс-релизе банка. "25 августа "Сбер" вернул владельцам айфонов возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса "Вжух". За этот период сервисом воспользовались более 1,6 миллиона уникальных пользователей, совершив 5 миллионов оплат за первую неделю работы сервиса. Самой крупной транзакцией за этот период стала оплата на сумму более 3 миллионов рублей в автосалоне в Санкт-Петербурге. Чаще всего пользователи оплачивали покупки в продуктовых магазинах и аптечных сетях", - сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что в течение года Сбербанком была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии Bluetooth. "Сейчас технология доступна уже на 90% новых терминалов банка, до конца сентября сервис будет представлен на 100% биометрических терминалов (более 1,2 миллиона)", - следует из материала банка. Более того, подчеркивается, что оплата доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты ("Мир", Visa, Mastercard) и даже при отсутствии интернета на устройстве клиента, а технология соответствует всем стандартам безопасности, применяемым в платежной индустрии. "Вжух" - самый успешный среди всех запущенных нами платежных методов: количество плательщиков, воспользовавшихся "Вжух" в течение 1 недели с момента запуска, на несколько порядков превышает аналогичный показатель по другим методам оплаты. Например, оплата по СБП набрала такое же количество активных пользователей только через 6 месяцев после запуска, а Apple Pay - только спустя год и 1 месяц", - утверждает первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, слова которого приводит пресс-служба.

Новости

