Банк России
Банк России отметил снижение средней стоимости ОСАГО
2025-09-03T16:10+0300
2025-09-03T16:10+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России в первом полугодии 2025 года снизилась на 4,3% в годовом выражении и составила 6,8 тысячи рублей, при этом средняя выплата по обязательной автогражданке за этот период выросла на 19,6%, до 101,5 тысячи рублей, говорится в опубликованном Банком России обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков. "Средняя премия по классическим полисам за первое полугодие 2025 года для обычных автомобилистов снизилась г/г до 6,8 тысячи рублей (на 4,3%)", - говорится в документе. По данным ЦБ, общий объем выплат по ОСАГО в первом полугодии вырос на 6,4% в годовом выражении и составил 108,7 миллиарда рублей. "При этом количество выплат снизилось на 11%, а средняя страховая выплата увеличилась на 19,6% г/г (до 101,5 тысячи рублей), в том числе за счет удорожания запчастей", - отмечает регулятор.
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России в первом полугодии 2025 года снизилась на 4,3% в годовом выражении и составила 6,8 тысячи рублей, при этом средняя выплата по обязательной автогражданке за этот период выросла на 19,6%, до 101,5 тысячи рублей, говорится в опубликованном Банком России обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков.
"Средняя премия по классическим полисам за первое полугодие 2025 года для обычных автомобилистов снизилась г/г до 6,8 тысячи рублей (на 4,3%)", - говорится в документе.
По данным ЦБ, общий объем выплат по ОСАГО в первом полугодии вырос на 6,4% в годовом выражении и составил 108,7 миллиарда рублей.
"При этом количество выплат снизилось на 11%, а средняя страховая выплата увеличилась на 19,6% г/г (до 101,5 тысячи рублей), в том числе за счет удорожания запчастей", - отмечает регулятор.
Заголовок открываемого материала