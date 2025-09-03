https://1prime.ru/20250903/ozon-861681214.html

Ozon оценил проникновение на Дальнем Востоке в 50%

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Около 2,2 миллиона дальневосточных покупателей совершили заказы на Ozon в прошлом полугодии - маркетплейс оценивает своё проникновение здесь более чем в 50%, об этом заявил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании Дмитрий Ким по время выступления на Восточном экономическом форума (ВЭФ-2025). "На текущий момент по результатам первого полугода 2025 года у нас уже 2,2 миллиона покупателей совершают покупки - они в среднем совершают 18 заказов в год… Надо понимать, что это не просто физические лица, потому что зачастую мы покупаем домой, на домохозяйство. В принципе, мы оцениваем, что мы уже перешагнули за 50% проникновения под жителем Дальнего Востока", - сказал Ким. Он отметил, что в основе деятельности лежат пункты выдачи заказов (ПВЗ). Так, например, на Дальнем Востоке уже есть 1,9 тысячи ПВЗ, и 500 из них расположены в малых городах с населением менее 30 тысяч человек. "Все знают наш пример с Анадырем, когда мы открыли там всего один ПВЗ, и были вынуждены открыть пять в течение месяца, из-за того, что туда начали просто скапливаться очереди", - рассказал вице-президент. "Но есть и более такие одиозные примеры, например есть такое вахтовое поселение Керинское на Сахалине. Там вахтовики, которые строят газопровод. И в этом поселке у нас тоже открыт ПВЗ. И в части удобства, конечно, работы сотрудников это совершенно другой уровень и возможность заказать и получить товары принципиально необходима", - добавил он. Кроме этого, на текущий момент на Дальнем Востоке уже 8 тысяч предпринимателей работают с Ozon - по итогам прошлого года их оборот составил 16 миллиарда рублей, прирост составил 75% в годовом выражении. Число предпринимателей за год выросло на 25%, отметил Ким. Вице-президент рассказал, что сейчас на дальневосточной территории есть шесть сортировочных центров и один фулфилмент-центр. Компания рассматривает возможность построить как минимум еще два крупных логистических объекта на Дальнем Востоке - в рамках форума будут подписаны соответствующие соглашения. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

